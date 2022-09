Gwiazda "Szybkich i Wściekłych" wzięła ślub. Jej samochód jest dobrze znany

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jakie są najczęściej wybierane samochody na auto do ślubu? Albo są to klasyki albo jakieś superekskluzywne modele lub te ważne dla pary młodej. Najwyraźniej Jordana Brewster zdecydowała się na auto z ostatniej, a zarazem pierwszej grupy.

Zobacz wideo Nowa Honda Civic XI na pierwszym filmie

Jordana Brewster do aktora doskonale znana z serii „Szybcy i Wściekli", gdzie gra postać Mii Toretto. Najbardziej znana jest właśnie z tej roli.

W minioną sobotę wyszła za mąż za Masona Morfita, a na ślubie nie zabrakło osób z filmowej „rodziny" aktorki. Był Ludacris, Vin Diesel i córka Paula Walkera, Meadow.

Jednak pod względem motoryzacyjnym to uwagę przykuła Acura Integra GS-R z 1994 r. Była niemal identyczna z tą, którą aktorka jeździła w pierwszej odsłonie serii. Partnerował jej wtedy Paul Walker.

Trudno powiedzieć, czy auto, które pojawiło się na ślubie pochodzi z filmu, ale na oknie kierowcy pojawiła się naklejka, która oddawała hołd zmarłemu aktorowi. Przedstawiała ona Walkera o Brewster ze sceny z filmu.

Prócz wspomnianej Acury, na przyjęciu znalazły się również inne pojazdy z serii – Mazda RX-7 czy Acura NSX (którą Brewster jeździła pod koniec czwartej odsłony franczyzy). Nie ma co się dziwić, że na ślubie i weselu pojawiły się odniesienia do filmów „Szybcy i Wściekli", była to trampolina dla kariery aktorki.

W najbliższym czasie Brewster będzie można zobaczyć już w dziesiątej odsłonie „Szybkich i Wściekłych". Ze względu na to, że ma to być przedostatnia część serii może powróci wspomniana Acura.