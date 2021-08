Honda ożywia słynny model Integra. Firma pokazała pierwsze zdjęcie

Fani japońskiej motoryzacji z nazwą Integra kojarzą przede wszystkim jej dwie sportowe wersje. Honda/Acura Integra Type R (DC2) jest otoczona swoistym kultem. Przez wiele osób była uważana za najlepszy przednionapędowy sportowy samochód na świecie.

Hondy/Acury Integra (DC2 i DC5) miały typowe dla sportowych modeli tej marki wysokoobrotowe wolnossące jednostki napędowe o czterech cylindrach w rzędzie i wręcz motocyklowej charakterystyce zgodnej z tradycją marki. Ich silniki osiągały prędkości obrotowe zbliżające się do pięciocyfrowych.

Tak naprawdę Integry występowały na wielu rynkach azjatyckich i amerykańskich w najróżniejszych odmianach nadwoziowych i silnikowych. Wszystkie miały dobrą opinię, która przetrwała w USA do tej pory. Dlatego ożywienie tej marki chyba jest dobrym ruchem Hondy. Tym razem trudno liczyć na taką mnogość odmian jak w przeszłości, chociaż fani marki już snują marzenia w postaci cyfrowych wizualizacji Integry Type R trzeciej generacji.

Na razie zadebiutuje kompaktowy sedan. Jego premiera została zaplanowana na motoryzacyjnej imprezie Monterey Car Week, która odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia 2021 r. w Kalifornii. Na razie na rozbudzenie apetytu dostaliśmy zdjęcie. Jedno zdjęcie. I jeden krótki film. Co można z nich wywnioskować?

Nowa Acura Integra. Na razie jest bardzo tajemnicza

Niewiele. Prawdę mówiąc, nawet nie wiemy, ile będzie miał par drzwi. Większość poprzednich modeli Integry była dwudrzwiowymi coupe, ale zdarzały się i czterodrzwiowe nadwozia. Detale, które można ujrzeć na zdjęciu i wideo przywodzą na myśl inny model Acura TLX Type S, który jest klasycznym sedanem. To jednocześnie dobra i zła wiadomość.

Bez sensu wprowadzać na rynek kolejny czterodrzwiowy model klasy sedan, dlatego najprawdopodobniej Integra będzie jego wersją coupe. To niestety również oznacza, że raczej nie trafi na europejski ani polski rynek. Jeśli natomiast do nowej Acury Integry trafi jednostka napędowa z modelu TLX Type S, będzie to silnik V6 o poj. 3 l, który osiąga moc 360 KM (albo 355 amerykańskich koni HP).

Jeśli z tego modelu zostanie zapożyczony również napęd, nowa Acura Integra będzie miała moment obrotowy silnika przenoszony na cztery koła, dzięki elektronicznie sterowanemu napędowi SH-AWD. Jedynie słabsza wersja Acury TLX z silnikiem czterocylindrowym ma napęd na przednią oś. Tak naprawdę właśnie ten model jest bliższy idei oryginalnej Acury Integry, pomimo zastosowania silnika z turbodoładowaniem.

Mocniejsza wersja Acury Integry mogłaby się nazywać Type R, chociaż dla wielu fanów byłoby to świętokradztwo. Większy sens miałoby zachowanie oznaczenia z Acury TLX, czyli Type S. Co tak naprawdę knuje amerykański oddział Hondy, dowiemy się już za kilka dni. Podobno nowa wersja Acury Integry znajdzie się w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku.

Acura TLX Type S fot. Honda