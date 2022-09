Potrącił ze skutkiem śmiertelnym. Policja szuka sprawcy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wypadek ze skutkiem śmiertelnym to największa tragedia jaka może spotkać kierowcę, ofiarę i rodziny jednych i drugich. Większą tragedią jest doprowadzenie do śmierci np. pieszego i ucieczka z miejsca zdarzenia, bez udzielenia pomocy.

Do takiego właśnie zdarzenia doszło ostatnio w miejscowości Lipsko w woj. mazowieckim. 2 września około godziny 20, na 135 km drogi krajowej nr 79 na ul. Spacerowej.

Według wstępnych ustaleń policji jadący od strony Ożarowa pojazd uderzył w idącego drogą mężczyznę, w wyniku czego ten poniósł śmierć. Jednak co gorsza zwłoki znalazł dopiero inny kierowca, który tamtędy przejeżdżał. I to właśnie on powiadomił o wypadku.

Kolejne ustalenia funkcjonariuszy zawęziły jakim samochodem potrącono ofiarę. Był to dostawczy samochód – Opel Movano koloru białego. Jednak o ile udało ustalić się markę o model samochodu, o tyle z tożsamością sprawcy już tak łatwo nie poszło.

W związku z tym, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lipsku poszukują świadków tego zdarzenia bądź innych osób, które mogą posiadać informacje na temat tego wypadku i proszą o kontakt osobisty w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku przy ul. Spacerowej 31A lub kontakt telefoniczny.

Od 17 września wchodzi nowy taryfikator mandatów, który zakłada, że za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku grozi 15 punktów karnych.