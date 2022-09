Kod 96 do prawa jazdy. Każdy może zyskać nowe uprawnienia

O przepisach dla kierowców więcej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

96 jest nazywany kodem ograniczeń. To jednak nazwa dość mylna. Bo w tym przypadku oznacza ona raczej rozszerzenie możliwości kierowcy posiadającego kategorię B, do prowadzenia pojazdów z przyczepami. Być może różnica nie jest wielka. Może jednak zadecydować o tym, że do auta będzie się dało podłączyć większą przyczepę kempingową czy chociażby małą lawetę samochodową.

Zobacz wideo Kierowca wyprzedzał na zakazie i poruszał się ze zbyt wysoką prędkością

Co daje kod 96 w prawie jazdy kategorii B?

No dobrze, ale co konkretnie daje kod 96 w prawie jazdy kat. B? Pozwala na kierowanie zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 tony. Zestaw ten może składać się z pojazdu samochodowego o DMC do 3,5 tony i przyczepy innej niż lekka. Jaka jest różnica między zwykłą kategorię B, a tą z kodem 96? Bez kodu DMC zestawu pojazdów musi być niższe i nie może przekroczyć 3,5 tony.

Kod 96. Wymogi, egzamin, koszty

Ważne pytanie brzmi: co należy zrobić, aby zdobyć kod 96 do kategorii B? W pierwszej kolejności kandydat musi spełnić trzy wymogi formalne. Po pierwsze musi posiadać prawo jazdy kategorii B. Po drugie musi mieć co najmniej 18 lat (co przy pierwszym wymogu jest oczywiste). Po trzecie konieczne jest złożenie wniosku zawierającego numer PKK oraz aktualne zdjęcie. Uprawnienia zdobywa się na drodze egzaminu państwowego. Ten obowiązuje wyłącznie w części praktycznej. Koszt uczestnictwa w egzaminie to 170 zł.

W przypadku kodu 96 dla prawa jazdy kategorii B przepisy nie wymagają ani ukończenia kursu przygotowującego, ani zdawania egzaminu państwowego w części teoretycznej. Zaliczana jest teoria, którą kierujący zdał starając się o kategorię B.

Nowe uprawnienia na prawo jazdy kat. B pod dwoma warunkami. Dla każdego. Przydadzą się

Czy trzeba się przygotować na egzamin na kod 96?

Do egzaminu na kod 96 prawa jazdy kierujący może podejść praktycznie bez przygotowania. A przynajmniej przygotowania nie wymagają przepisy. Czy to dobry pomysł? Wyłącznie w przypadku osób, które prowadziły już pojazd z przyczepą. To niezwykle ważne. Bez tych umiejętności zdanie egzaminu nie będzie możliwe. Kierujący musi bowiem nie tylko sprawdzić stan techniczny, ale również:

złączyć pojazd z przyczepą,

wykonać manewr jazdy pasem ruchu do przodu i tyłu, ruszenia na wzniesieniu, parkowania skośnego lub prostopadłego,

poradzić sobie podczas jazdy w ruchu drogowym.

Ile kosztuje godzina jazdy przygotowującej do egzaminu na kod 96? Prawdopodobnie zostanie wyceniona przez szkołę nauki jazdy według cennika podstawowego. A to oznacza kwotę od 90 do 100 zł.