Czy z tymczasowych buspasów mogą korzystać wszyscy uprawnieni?

Drogowcy mają nowy pomysł. Będą tworzyć buspasy tymczasowe. I choć kierowcy samochodów z napędem konwencjonalnym mogą się z tego cieszyć, co to oznacza dla osób prowadzących elektryki? Czy e-auta nadal mają dostęp do buspasa?

3 pko Otwórz galerię Na Gazeta.pl