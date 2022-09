Boczny numer radiowozu. O czym informuje unikatowe oznaczenie?

Trzycyfrowy numer wraz z poprzedzającymi go znakiem/znakami stosowany jest na wszystkich oznakowanych policyjnych radiowozach. Co dokładnie znaczy?

Dodatkowy numer pozwala na szybką identyfikację

Dodatkowy numer to obok tablicy rejestracyjnej kolejna metoda oznaczania konkretnego radiowozu. Oznaczenie umieszczane jest na tylnych błotnikach oraz klapie bagażnika. Zdarza się, że widnieje ono również na dachu.

Każdy radiowóz otrzymuje unikatowy numer, który pomaga w koordynowaniu oraz rozdysponowaniu radiowozów podczas policyjnych interwencji. Dzięki górnemu numerowi możliwe jest także rozpoznanie go w przypadku akcji prowadzonych z powietrza, co znacznie ułatwia pracę dyspozytora - może on wówczas wydawać polecenia konkretnym załogom.

Numer może być także przydatny dla kierowców. Ułatwi on np. złożenie zażalenia na konkretny patrol, który przeprowadzał kontrolę drogową. Zapamiętanie krótkiego oznaczenia będzie znacznie łatwiejsze niż numeru rejestracyjnego. Dzięki oznaczeniu komendant policji będzie wiedział, którzy funkcjonariusze pełnili wówczas służbę, korzystając ze wskazanego radiowozu.

Co oznaczają konkretne litery?

Litery umieszczone na początku numeru są najbardziej istotną jego częścią. Pomogą w odczytaniu, w którym województwie pojazd trafił do służby oraz o tym, czy radiowóz należy do komendy głównej, stołecznej, czy też szkoły policyjnej. Umieszczona poniżej lista jest zbiorem aktualnie obowiązujących oznaczeń:

A – Komenda Główna Policji

B, BB – woj. dolnośląskie

C, CC – woj. kujawsko-pomorskie

D, DD – woj. lubelskie

E, EE – woj. lubuskie

F, FF – woj. łódzkie

G, GG – woj. małopolskie

H, Y – woj. mazowieckie

J, JJ – woj. opolskie

K, KK – woj. podkarpackie

M, MM – woj. podlaskie

N, NN – woj. pomorskie

P, R – woj. śląskie

S, SS – woj. świętokrzyskie

T, TT – woj. warmińsko-mazurskie

U, UU – woj. wielkopolskie

W, WW – woj. zachodniopomorskie

Z, ZZ – Komenda Stołeczna

L – szkoły policyjne.

Obok liter umieszczone jest także szereg trzech cyfr. Jest to po prostu numer identyfikujący konkretny pojazd, który mieści się w zakresie od 001 do 999.