Statystyki wstydu. Kierowcy w wakacje 2022 nie odpoczywali od napojów alkoholowych

W dniach 1-31 lipca służby zanotowały aż 10 645 przypadków kierowania po spożyciu alkoholu. Jest to najwyższy miesięczny wynik zarejestrowany w tym roku. W porównaniu z lipcem 2021 liczba zatrzymanych na podwójnym gazie wzrosła o 24 proc.

W sierpniu (dane do 29.08.2022) zatrzymano 10 282 pijanych kierowców – o 29 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Przez całe wakacje nie było weekendu, w który policja nie rejestrowałaby przynajmniej 1000 przypadków jazdy pod wpływem napojów procentowych.

Najgorszy pod tym względem okazał się sierpniowy długi weekend. Od 12 do 15 sierpnia służby zanotowały aż 1422 kierujących z ponad 0,2 promila alkoholu we krwi. Dzień później – 16 sierpnia – padł również nowy tegoroczny rekord: 528 zatrzymań (dla porównania: w Nowy Rok było ich 386).

Zatrzymani nietrzeźwi kierujący na polskich drogach Fot. materiały prasowe

Wakacyjne spotkania przy butelce

– Statystyki nie znają litości i wyraźnie z nich widać, że z każdym kolejnym miesiącem coraz więcej osób siada za kierownicą pod wpływem alkoholu. Wartości z tegorocznych wakacji są znacznie wyższe od tych notowanych przed pandemią. W lipcu i sierpniu 2019 r. zatrzymano 15 213 pijanych kierowców, w 2022 r. było ich o 37 proc. więcej. Niestety, sezon urlopowy w połączeniu z dobrą pogodą sprzyjają nierozważnym zachowaniom. Pod tym względem szczególnie niebezpieczne są weekendy. Części kierowców zapewne wydawało się, że mogą wrócić własnym autem, jeśli kilka godzin wcześniej wypili jedno piwo lub pojedynczego drinka. To bardzo złudne uczucie nazywane nieświadomą nietrzeźwością. Planując wyjazd, w czasie którego będziemy się poruszać samochodem po wieczornych spotkaniach przy kieliszku, warto wyposażyć się w dobrej jakości alkomat osobisty. Takie urządzenie może uratować życie lub zdrowie i przyda się nie tylko na wakacjach – mówi Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense.

Zatrzymani nietrzeźwi kierujący na polskich drogach w okresie wakacyjnym Fot. materiały prasowe

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Kierowców chwytających za kierownicę pod wpływem alkoholu zdają się nie odstraszać nawet dotkliwe kary. Za prowadzenie pojazdu silnikowego pod wpływem alkoholu grozi do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania na minimum 3 lata i konsekwencje finansowe. Za jazdę w stanie w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości przynajmniej 2500 zł. Mając powyżej 0,5 promila narażamy się na karę od 5000 aż do 60 000 zł. 17 września 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy, według których za prowadzenie po pijanemu przyznawana będzie maksymalna liczba 15 punktów karnych.

Spadek liczby wypadków

Za niepokojącym wzrostem liczby przypadków jazdy po alkoholu nie idą statystyki dotyczące wypadków. W lipcu i sierpniu było ich 4127 – o 12 proc. mniej niż w zeszłoroczne wakacje. Przekłada się to także na mniejszą liczbę rannych (4821) i zabitych (320) w zdarzeniach drogowych. To spadki o odpowiednio 22 proc. i 14 proc.