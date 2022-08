Wirtualny alkomat. Jak działa i czy na pewno można mu wierzyć? Może oszukać

Praktyczne porady motoryzacyjne znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Alkohol za kierownicą tworzy potężne zagrożenie. I najlepiej pokazują to statystyki. W roku 2021 kierowcy pod wpływem alkoholu spowodowali 1 066 wypadków. Zginęło w nich w sumie 165 osób – co oznacza, że przez pijanych kierujących życie traciła średnio jedna osoba co drugi dzień... Po alkoholu nie należy zatem pod żadnym pozorem zasiadać za kierownicą. I to nawet w sytuacji, w której trunki były spożywane dzień wcześniej wieczorem.

Oczywiście w tym punkcie możecie pomyśleć, że po nocnej imprezie możecie sprawdzić się alkomatem. Ten wykaże czy we krwi macie jeszcze alkohol. I badanie jest proste. W końcu wystarczy do niego komórka lub komputer. Tylko czy wyniki pokazywane przez wirtualne alkomaty rzeczywiście są miarodajne? No i tu możemy mieć pewne wątpliwości.

Mogę prowadzić rano. Zbadałem się wirtualnym alkomatem!

Wirtualny alkomat działa w dość prosty sposób. Musisz podać płeć, wagę, ilość spożytego alkoholu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia picia. Na tej podstawie specjalny algorytm określi jak wyglądał u ciebie stan upojenia. Określi kiedy stężenie alkoholu we krwi było maksymalne oraz od kiedy i jak zaczęło spadać. Alkomat online pokaże również czas osiągnięcia pełnej trzeźwości. Tyle że to wskazanie powinieneś traktować raczej... orientacyjnie.

Jako ciekawostkę możemy dodać, że przeciętnie organizm potrzebuje 3 godzin na spalenie od 20 do 30 g czystego alkoholu.

Wirtualny alkomat online

Czy wirtualny alkomat podaje realny wynik?

Wirtualny alkomat jest oparty o algorytm matematyczny, który nie przewiduje postury, poziomu zdrowia, sprawności wątroby, naturalnej odporności na działanie alkoholu czy spożywanych jednocześnie posiłków czy płynów. A czynniki te mają szczególnie duże znaczenie dla szybkości przepalania trunków przez organizm. Wniosek? Wynik podawany przez internetowy kalkulator powinien być traktowany raczej orientacyjnie. 100-proc. pewność daje tylko badanie wykonane przy pomocy policyjnego lub profesjonalnego alkomatu. Tak dużej pewności nie dają nawet urządzenia do użytku domowego!

Po alkoholu, czyli bez prawa jazdy, z mandatem i po wyroku

I stosowanie się do powyższych wskazówek może się okazać mocno kluczowe. Szczególnie że konsekwencje takiego czynu mogą być naprawdę poważne. Przy stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi ci grzywna wynosząca co najmniej 2500 zł, a do tego zakaz prowadzenia pojazdów. Przy stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) kierujący straci prawo jazdy, a do tego dostanie grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.