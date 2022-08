Elon Musk znów szokuje. Jego zdaniem cywilizacja bez ropy upadnie

Elon Musk bardzo mocno stawia na autonomiczną technologię w samochodach. Do tego stopnia, że jeszcze przed końcem roku chce udostępnić rozwiązanie na terenie USA w możliwie zaawansowanej formie. Jeśli pozwolą na to przepisy, technologia autonomiczna w Teslach zawita również do Europy.

Właściciel Tesli i SpaceX podzielił się swoimi przekonaniami na temat transformacji energetycznej. Musk uważa, że na razie nie ma możliwości, żeby całkowicie odejść od paliw kopalnych – w tym ropy naftowej i gazu ziemnego.

Podczas konferencji prasowej w Norwegii powiedział mediom, że jego zdaniem cywilizacja bez paliw kopalnych upadnie, a Norwegia będąca liderem w kwestii elektromobilności powinna kontynuować wiercenia w poszukiwaniu nowych złóż ropy naftowej i gazu.

Elon Musk powiedział również dziennikarzom, że nie ma nic przeciwko energii atomowej. Pod warunkiem, że elektrownia jest dobrze zaprojektowana.

W Unii Europejskiej jest coraz większy problem z cenami energii elektrycznej, ale to nie koniec. Eksperci straszą, że w niedalekiej przyszłości mogą wystąpić okresowe braki w dostawach energii elektrycznej. Na tę chwilę wiadomo, że podwyżki przyspieszą w okresie zimowym. Dlatego ministrowie energii państw europejskich będą debatować w tej sprawie na specjalnym spotkaniu.