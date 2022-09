Dzisiaj weszły w życie duże zmiany dla kierowców. Nie chodzi o mandaty i punkty

Nowości drogowe szerzej omawiamy również w serwisie Gazeta.pl.

1 września w tym roku ma dwa wymiary. Pierwszym jest oficjalny koniec wakacji dla dzieciaków. To tego dnia rusza szkoła. Drugi z wymiarów dotyczy jednak kierowców. I tu niestety informacje są dużo mniej korzystne. Ministerstwo Finansów wprowadza bowiem pilotażowy program na granicy kraju. Zmiany są ważne. Pamiętajcie o nich.

Nowe zasady odprawy pojazdów na granicy z Ukrainą

Dokładnie dziś zmieniają się zasady odprawiania samochodów ciężarowych na granicy z Ukrainą. Nowy model pracy przejść granicznych został podzielony na dwa typy.

Pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7,5 tony, będą mogły odprawić się WYŁĄCZNIE na przejściach: Zosin – Ustiług, Dołhobyczów – Uhrynów, Budomierz – Hruszew i Krościenko – Smolnica.

Pojazdy o DMC powyżej 7,5 tony będą mogły odprawić się WYŁĄCZNIE na przejściach: Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska, Korczowa – Krakowiec i Medyka – Szeginie.

Pilotażowy program odpraw ma obowiązywać od 1 września do 30 listopada 2022 roku. W tym czasie Ministerstwo Finansów i Straż Graniczna sprawdzą na ile ten model sprawdza się i czy nie wymaga dalszych zmian. I pamiętanie o tej nowości jest o tyle kluczowe, że w razie pomyłki, kierowca nie zostanie obsłużony przez pograniczników. Będzie musiał jechać na inne przejście.

Wyjątki. Kto nie musi się stosować do nowych zasad na granicy?

W tym punkcie ważna uwaga. Z pominięciem nowych zasad i pilotażowego programu odprawiane będą tylko te pojazdy, które przewożą towary podlegające kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Pilotażowy program na granicy. Po co zmiany?

Zmiany wchodzące w życie dokładnie dziś nie dotyczą wszystkich kierowców, a jedynie osób prowadzących ciężarówki. Skąd pomysł na wprowadzenie nowego modelu? Chodzi o przyspieszenie ruchu tranzytowego na granicy. Bo ten na razie jest mocno spowolniony. Przed przejściami tworzą się wielogodzinne korki.

I sytuacja jest naprawdę poważna. Co prawda nie w tak dużym stopniu po stronie polskiej, co raczej ukraińskiej. Jak informował kilka dni temu rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie – Michał Deruś, po polskiej stronie na odprawę czekało 260 tirów. To oznacza, że czas oczekiwania na przekroczenie granicy to jakieś 9 godzin. Po ukraińskiej stronie z kolei kolejka w tym samym czasie liczyła już... 2,1 tys. pojazdów. Czas oczekiwania na odprawę to zatem aż 92 godziny.