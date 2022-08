Warszawiacy po wakacjach dostaną prezent. Całą dzielnicę sparaliżują remonty

O remontach i innych inwestycjach drogowych szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Plan brzmi ambitnie. Warszawski Transport Publiczny chce, aby na początku roku 2024 tramwaje były w stanie przejechać z centrum do Wilanowa. Pokonanie tej trasy powinno im zająć 25 minut. To jedna z dwóch informacji. Ta dobra. Gorsza jest taka, że aby tak się stało, najpierw konieczny jest gruntowny remont szeregu ulic na skraju Mokotowa i Wilanowa. I pierwsze z nich zostały rozkopane już 27 sierpnia 2022 roku. Na Mokotowie już możemy mówić o małym drogowym paraliżu.

Budowa tramwaju na Wilanów to poważne zmiany ruchu w rejonie Puławskiej

Kierowcy powinni się przygotować na szczególne utrudnienia w rejonie ulic Goworka, Spacerowej i Jana III Sobieskiego – od ulicy Puławskiej do van Beethovena. Dokładnie poszczególne zmiany organizacji ruchu opisujemy poniżej:

ul. Puławska – zamknięta zostanie jezdnia w kierunku centrum na odcinku od ul. Willowej do pl. Unii Lubelskiej, ruch będzie się odbywał jedną stroną jezdni w dwóch kierunkach. Dodatkowo nie będzie np. możliwości skręcenia z Puławskiej w Rakowiecką jadąc w kierunku centrum. Na części jezdni ograniczona zostanie np. ilość pasów ruchu.

Plac Unii Lubelskiej – wyłączona z ruchu i parkowania będzie jezdnia ulicy Puławskiej pomiędzy placem a ul. Waryńskiego. Nie będzie można pojechać bezpośrednio z Puławskiej na plac Unii Lubelskiej, a dojazd do placu zostanie poprowadzony ulicą Boya-Żeleńskiego.

ul. Spacerowa – zamknięta dla ruchu i parkowania będzie jezdnia ulicy Spacerowej w stronę Śródmieścia, na odcinku od Belwederskiej do Puławskiej. Pojazdy pojadą w obydwu kierunkach drugą z nitek. Na skrzyżowaniu z Puławską ustawiony zostanie nakaz skrętu w prawo, w kierunku ulicy Waryńskiego. Aby skręcić w lewo, konieczny będzie objazd ze Spacerowej prosto ulicą Klonową do placu Unii Lubelskiej i dalej ulicą Boya-Żeleńskiego, a następnie w lewo w Waryńskiego. Zamknięty zostanie wyjazd z ulicy Klonowej na Goworka.

– zamknięta dla ruchu i parkowania będzie jezdnia ulicy Spacerowej w stronę Śródmieścia, na odcinku od Belwederskiej do Puławskiej. Pojazdy pojadą w obydwu kierunkach drugą z nitek. Na skrzyżowaniu z Puławską ustawiony zostanie nakaz skrętu w prawo, w kierunku ulicy Waryńskiego. Aby skręcić w lewo, konieczny będzie objazd ze Spacerowej prosto ulicą Klonową do placu Unii Lubelskiej i dalej ulicą Boya-Żeleńskiego, a następnie w lewo w Waryńskiego. Zamknięty zostanie wyjazd z ulicy Klonowej na Goworka. ul. Belwederska – wyłączona z ruchu zostanie jezdnia ulic Jana III Sobieskiego i Belwederskiej prowadząca w kierunku Śródmieścia, na odcinku od ulicy van Beethovena do Sułkowickiej.

Tramwaj na Wilanów. Zmiany w kursowaniu linii 4, 10, 14, 18 i 35

Lista utrudnień z pewnością brzmi mało optymistycznie dla kierowców. Dobrych informacji nie mamy jednak również dla osób, które podróżują środkami transportu miejskiego. Bo od 29 sierpnia do odwołania zawieszone zostaną kursy tramwajów linii 10, 14 i 18. A to cały czas nie koniec. Bo tramwaje linii 4 i 35 ruszą na zmienione trasy, a tramwaj linii 31 dojedzie do tymczasowej pętli przy ulicy Dworkowej – identycznie zresztą jak dwie linie zastępcze, a konkretnie tramwaj 75 i autobus Z-4.

Tramwaj 4 otrzyma objazd ulicami: Woronicza, Wołoską, Boboli, Rakowiecką, al. Niepodległości i Nowowiejską,

Tramwaj 35 otrzyma objazd ulicami: Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, Grójecka do pętli Banacha,

Tramwaj 75 pojedzie z Wyścigów ulicą Puławską,

Autobus Z-4 pojedzie do pętli na Dworkową ulicami Waryńskiego i Puławską z placu Konstytucji.

Utrudnienia oznaczają również zmianę tras autobusowych

Zmiany tras dotkną również autobusów miejskich. Objazd dla: 131, 167 i 168 został wytyczony ulicami: Belwederską, Bagatela, przez pl. Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego i Waryńskiego. Pojazdy: 501, 519 i 522 ominą utrudnienia Dolną i Puławską, linii 222 Puławską i Boya-Żeleńskiego, a nocnej N37 – Puławską i Waryńskiego. Autobusy 119 będą miały objazd w kierunku pętli Rakowiecka-Sanktuarium. Pojadą trasą: Dolna, Puławska, Madalińskiego i al. Niepodległości.

