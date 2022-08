Polscy kierowcy będą karani podwójnie. Nie za "jakiś czas". Już dosłownie za chwilę

Zmiany w prawie dość szeroko i wyczerpująco omawiamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

1,5 tys. zł za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu to mało? Już niedługo będą 3 tys. zł. Tysiąc złotych za wyprzedzanie, a już niedługo będą dwa tysiące. Nawet 2,5 tys. zł za prędkość, a już niedługo będzie 5 tys. zł. I wszystko za sprawą kolejnej nowelizacji przepisów, która zacznie obowiązywać już za kilka dni, czyli dokładnie 17 września 2022 roku. Mowa o podwójnych mandatach dla recydywistów drogowych.

Recydywista drogowy, czyli tak właściwie to kto?

Pojęcie recydywy drogowej zakłada dość prosty mechanizm. Chodzi o to, że kierujący dwukrotnie w ciągu dwóch lat popełnia poważne wykroczenie drogowe. A pisząc o poważnym wykroczeniu drogowym, mamy na myśli m.in. przekroczenie prędkości o co najmniej 31 km/h, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, nieprzepisowe wyprzedzanie czy wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła.

Ile wynoszą mandaty dla recydywistów?

W sytuacji, w której funkcjonariusze złapią kierującego na jednym z powyższych wykroczeń, a jednocześnie analizując dane zapisane w bazie CEK stwierdzą, że w ostatnich 24. miesiącach już podobny czyn popełnił, podwójną kwotę mandatu. A to oznacza:

3000 zł mandatu za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,

2000 zł za mandatu wyprzedzanie w nieprawidłowym miejscu,

4000 zł za mandatu wykroczenie popełnione na przejeździe kolejowym,

1600 zł za mandatu przekroczenie prędkości o 31 do 40 km/h,

2000 zł za mandatu przekroczenie prędkości o 41 do 50 km/h,

3000 zł za mandatu przekroczenie prędkości o 51 do 60 km/h,

4000 zł za mandatu przekroczenie prędkości o 61 do 70 km/h,

5000 zł za mandatu przekroczenie prędkości o co najmniej 71 km/h.

Na pojęcie recydywy musieliśmy czekać 9 miesięcy. Czemu?

Podwójne mandaty dla recydywistów zostały połączone z nowym taryfikatorem mandatów. Skoro jednak taryfikator obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, czemu recydywa pojawia się 9 miesięcy później? To wynik koniecznych zmian w ramach Centralnej Ewidencji Kierowców. Ta musiała zostać informatycznie przygotowana do pokazywania wykroczeń sprzed dwóch lat. A to stanie się możliwe 17 września, bo jednocześnie w życie wejdzie jeszcze jedna regulacja. Mowa o dwuletnim terminie przedawnienia punktów karnych.

Po 17 września 2022 roku punkty karne będą znikać z ewidencji w bazie CEK po dwóch latach, a nie roku. I to też dwóch latach liczonych od momentu opłacenia mandatu, a nie popełnienia wykroczenia.