Długowola k. Grójca. W wypadku zginął młody kierowca, do szpitala przewieziono m.in. dzieci

Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w niedzielę 28 sierpnia ok. godz. 14.30 w miejscowości Długowola w gminie Goszczyn (woj. mazowieckie). Na drodze powiatowej doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W celu wydostania ludzi zakleszczonych w roztrzaskanych autach, przybyli na miejsce strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego.

Policjanci poinformowali, że na miejscu zginął 23-letni mężczyzna prowadzący auto marki Mitsubishi. Do szpitali przetransportowano cztery poszkodowane osoby podróżujące Toyotą Avensis - dwoje dorosłych oraz dwoje dzieci w wieku 5 i 10 lat. Kobietę z najpoważniejszymi obrażeniami z miejsca zdarzenia zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Na miejscu przez wiele godzin trwała akcja służb ratunkowych. Trasa Goszczyn - Lewiczyn, gdzie doszło to zdarzenia, była w niedzielę przez kilka godzin całkowicie zablokowana.

Bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od kierowców. Tylko zdrowy rozsądek, rozwaga i ostrożność podczas prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych gwarantuje bezpieczne poruszanie się po jezdniach. Podróżując samochodem, zawsze należy dostosować prędkość do warunków drogowych, rodzaju nawierzchni, swoich umiejętności oraz stanu technicznego pojazdu. Niestety nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia.

