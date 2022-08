Czy w Polsce mamy drogie mandaty? W Niemczech są znacznie mniej dotkliwe

Przez wiele lat w Polsce nie doszło do podwyżki wysokości mandatów dla kierowców. Wszystko zmieniło się w tym roku. Za wiele wykroczeń kierowcom przyjdzie zapłacić znacznie więcej. Maksymalna kwota mandatu zwiększyła się z 500 do 5000 zł. To 10-krotny wzrost. Jak wypadamy na tle Europy pod względem wysokości mandatów? Więcej o mandatach i przepisach piszemy na stronie Gazeta.pl

Aby móc dobrze ocenić to, jak drogie są dla nas mandaty, nie powinniśmy porównywać bezpośrednio taryfikatorów. W każdym kraju zarobki są inne, a to oznacza, że taki sam mandat dla mieszkańców jednego kraju może być o wiele bardziej odczuwalny niż dla mieszkańców innego. Gdyby tak na przykład w Polsce przyszło płacić norweskie mandaty, część kierowców zapewne musiałby sprzedać swoje auto, aby wystarczyło na opłacenie kary. Porównajmy więc wysokość mandatów do zarobków w poszczególnych krajach.

Średnie zarobki w krajach Europy i wysokość mandatu

Średnie wynagrodzenie nie jest najlepszym wskaźnikiem obrazującym poziom zarobków obywateli danego kraju, ale jest dobrym punktem odniesienia. Ze względu na zróżnicowane systemy podatkowe, należy także brać pod uwagę kwoty netto.

Poniżej podano średnie wynagrodzenie europejskich krajów w przeliczeniu z euro na złotówki (po kursie z dnia 26.08.2022), a obok wysokość mandatu za przekroczenie prędkości o 20 km/h.

Szwajcaria - 26 861 zł -- 756 zł

Dania - 18 525 zł -- 617 zł

Norwegia - 17 675 zł -- 2 170 zł

Islandia - 15 300 zł -- 460 zł

Szwecja - 14 127 zł -- 1 079 zł

Irlandia - 13 884 zł -- 360 zł

Niderlandy - 13 462 zł -- 830 zł

Niemcy - 12 573 zł -- 302 zł

Finlandia - 11 918 zł -- 950 zł

Austria - 11 557 zł -- 145 zł

Belgia - 11 519 zł -- 530 zł

Francja - 11 186 zł -- 630 zł

Wielka Brytania - 10 911 zł -- Mandat uzależniony od zarobków

Hiszpania - 8 873 zł -- 450 zł

Włochy - 8 265 zł -- 800 zł

Estonia - 6 550 zł -- 540 zł

Malta - 6 341 zł -- 330 zł

Słowenia - 6 194 zł -- 380 zł

Czechy - 5 615 zł -- 180 zł

Portugalia - 5 520 zł -- 570 zł

Litwa - 5 301 zł -- 140 zł

Grecja - 4 998 zł -- 470 zł

Polska - 4 945 zł -- 200 zł

Chorwacja - 4 864 zł -- 315 zł

Łotwa - 4 802 zł -- 100 zł

Słowacja - 4 370 zł -- 165 zł

Węgry - 4 204 zł -- 390 zł

Rumunia - 3 829 zł -- 840 zł

Bułgaria - 3 259 zł -- 120 zł

Przeliczmy teraz, ile mandatów można opłacić za średnie miesięczne wynagrodzenie w danym kraju. Im większa wartość, tym mandaty są "tańsze".

Rumunia - 4,6

Norwegia - 8,1

Portugalia - 9,7

Włochy - 10,3

Grecja - 10,6

Węgry - 10,8

Estonia - 12,1

Finlandia - 12,5

Szwecja - 13,1

Chorwacja - 15,4

Niderlandy - 16,2

Słowenia - 16,3

Francja - 17,8

Malta - 19,2

Hiszpania - 19,7

Belgia - 21,7

Polska - 24,7

Słowacja - 26,5

Bułgaria - 27,2

Dania - 30,0

Czechy - 31,2

Islandia - 33,3

Litwa - 37,9

Irlandia - 38,6

Niemcy - 41,6

Łotwa - 48

Austria - 79,7

W Polsce kierowcy za średnie wynagrodzenie netto mogą opłacić 24 mandaty. Jesteśmy blisko środka stawki, choć więcej jest krajów, w których mandaty są cięższe niż tych, w których są lżejsze. Co ciekawe, pomimo tego, że mieszkańcy Rumunii odczuwają mandaty ponad 10-krotnie bardziej, niż mieszkańcy Austrii, to tendencja do łamania przepisów tam jest znacznie większa.