Zielona strzałka jak STOP. Nawet 90 proc. kierowców powinno dostać mandat

Warunkowy skręt na zielonej strzałce to zdecydowanie jeden z najmniej skomplikowanych manewrów na drodze. A jednak nawet 90 proc. z nas wykonują go źle. Najczęściej z premedytacją. Bo jest szybciej i wygodniej. No i niebezpieczniej.

3 fot. Filip Trusz Otwórz galerię Na Gazeta.pl