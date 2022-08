Elantra N czy Charger 5.7 Daytona? Wyścig, który nie jest oczywisty [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Hyundai przebył bardzo długą drogę. Jednak zmiany na przestrzeni lat opłaciły się i taka Elantra N uznawana jest przez niektórych za najlepszy samochód wyczynowy. Jednak czy słusznie?

Wyposażona w czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów z turbodoładowaniem, Elantra N dysponuje 289 KM mocy i 392 Nm momentu obrotowego. Chociaż nie są to wygórowane wartości jak dla samochodu wyczynowego, to poniższy film udowadnia, że Hyundai może zmierzyć się z przeciwnikiem z wyższej kategorii.

Sam CarLegion z YouTube mógł zestawić Hyundaia z Golfem GTI lub z Subaru WRX. Jednak zdecydował zestawić go z Dodgem Chargerem 5.7 Daytona – muscle carem z rodowodem.

Patrząc na samą specyfikację można odnieść wrażenie, że Dodge ze swoim silnikiem 5.7 litra V8 z 380 KM mocy i 536 Nm momentu obrotowego jest w stanie zmieść Azjatę. Do tego Amerykanin ma napęd na tył, a jego oponent na przód. Jedynym elementem, który jest na niekorzyść Dodge’a to waga. Waży on 454 kg więcej od Hyundaia.

Pierwszy wyścig z startu z zatrzymanego wygrywa Dodge. Hyundai próbuje, ale musi ustąpić. Podczas drugiego podejścia jest już znacznie lepiej.

Elantra N o wiele lepiej sobie radzi ze startu podczas jazdy. Zdobywa znaczną przewagę nad Dodgem i ostatecznie pokonuje go.