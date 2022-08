Jest nowy roadster od Astona Martina. Limitowany i wyprzedany

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Aston Martin na początku tego roku wprowadził na rynek model V12 Vantage w wersji coupe. Przyszła jednak pora, aby zgubić dach i właśnie wersja roadster została zaprezentowana podczas Monterey Speed Week.

Pod maską znalazł się silnik V12 o pojemności 5,2 litra z podwójnym turbodoładowaniem. Obecny jest on w takich modelach jak DB11 i DBS Superleggera. Generuje on moc 700 KM i 753 Nm momentu obrotowego. Moc przekazywana jest na tył za pomocą specjalnie skalibrowanej ośmiobiegowej automatycznej skrzyni ZF i mechanicznego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu. Osiągi nie należą do kategorii Bugatti Mistral, ale od 0 do 60 mil na godzinę (97 km/h) rozpędza się w 3,5 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 322 km/h.

Nie trzeba jednak słyszeć silnika V12, aby wiedzieć, co kryje się pod maską tego Roadstera. Podobnie jak V12 coupe, ten model wyróżnia się szerszym nadwoziem z rozciągniętymi przednimi i tylnymi błotnikami, aby pomieścić rozstaw kół, który jest do 40 mm szerszy niż w standardowym samochodzie. Inne cechy charakterystyczne to pełny spojler zintegrowany z przednim zderzakiem, większy o 25 procent grill, wlot na masce, rzeźbione progi boczne i tylny dyfuzor.

Tylny spojler jest opcjonalny. Według producenta zarządzanie aerodynamiką podwozia wystarczy, aby utrzymać auto w ryzach. Kupujący mają również możliwość zamówienia 21-calowych felg aluminiowych w kolorze satynowej czerni lub satynowej czerni z diamentowym wykończeniem lub wyrzucenia ich w całości i wybrania jednego z dwóch zestawów kutych felg aluminiowych, co pozwala zaoszczędzić 8 kg.

Odchudzanie widoczne jest również w pozostałych częściach auta. Inne środki mające na celu zmniejszenie masy obejmują zastosowanie włókna węglowego w przednim zderzaku, masce typu clamshell, błotnikach i przedłużeniach progów, a tylny zderzak i pokrywa pokładu napędowego są również wykonane z materiału kompozytowego. Dopełnieniem wysiłków na rzecz zrównoważenia dodatkowego ciężaru silnika V12 jest układ wydechowy wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm, który pozwala zaoszczędzić 7,2 kg w porównaniu z konfiguracją V8 Vantage oraz pakiet hamulców węglowych, który ucina kolejne 23 kg. Dostępny jest również pakiet foteli z włókna węglowego (-7,3 kg).

Ciężar własny pojazdu wynosi 1855 kg. To i tak dużo. V12 Coupe waży 1798 kg. Aston twierdzi, że kalibracja układu kierowniczego roadstera jest zgodna z modelem coupe, ale adaptacyjne amortyzatory mają swoją własną, zindywidualizowaną regulację. Prawdopodobnie w celu dostosowania się do dodatkowej wagi roadstera.

Fotele Sports Plus wykończone skórą półanilinową, pikowane w kształcie skrzydeł i perforowany wzór nadają specyficzną atmosferę wnętrza. Można się założyć, że większość z 249 właścicieli (bo właśnie tyle samochodów zostanie wyprodukowanych) poprosi dział personalizacji Astona Q o wprowadzenie kilku poprawek przed dostawą pod koniec 2022 roku.

W Astonie nie potrafią dochować tajemnicy, skoro przed debiutem sprzedano wszystkie sztuki.