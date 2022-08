Złap je wszystkie! Pokemon? Mini-Pokemon!

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mini ogłosiło, że zostało głównym sponsorem targów Gamescon 2022 w Kolonii w Niemczech, które trwają od dziś do 28 sierpnia. Tam zaprezentowana zostanie specjalna wersja najnowszego elektrycznego pojazdu koncepcyjnego.

Dokładniej chodzi o model koncepcyjny Aceman. Jednak nie będzie on taki jak dotychczas widzieliśmy. Będzie on inspirowany Pokemonami.

W trybie "Experience Mode" centralny wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy zostanie przejęty przez Pikachu – elektrycznego Pokemona.

Jednak postać z bajki nie tylko będzie wyświetlana na ekranie. Będzie ona mogła wchodzić również w interakcję z deską rozdzielczą i panelami drzwi, a to dzięki technologii odpowiedzialnej za projekcje. Jedna animowana pętla pokazuje otwierający się Poke Ball z niebieską poświatą, która rozciąga się na wnętrze pojazdu. W kolejnej pętli animacji, piorun Pikachu przechodzi przez pojazd.

Nowy Mini Aceman puszcza oko do pokolenia Z

Stworzono również Action Pack – opakowanie inspirowane tymi, w którym przechowywane są figurki. Jednym z motywów modelu są Poke Ball, które znajdują się na centralnej części felg.

Oprócz pełnowymiarowego samochodu koncepcyjnego w stylu Pikachu, zespół projektowy Mini pracował również nad stworzeniem kolekcjonerskiej zabawki artystycznej opartej na tym koncepcie.

Do tego Mini będzie zachęcać odwiedzających do zabawy za sprawą „Play ON", czyli kampanii promującej otwarte i zróżnicowane społeczeństwo. W Mini Arenie gości zabawiać będzie DJ.