Każdy kierowca powinien zanotować datę 17 września. Nowy taryfikator punktów karnych

O propozycjach zmian legislacyjnych dotyczących polskich kierowców szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy w Polsce w ostatnich miesiącach są ewidentnie na cenzurowanym. Najpierw rządzący przygotowali nowy taryfikator mandatów i kary liczone w tysiącach złotych, a już 17 września 2022 roku w życie wejdzie kolejna zmiana. Tym razem legislatorzy przygotowali dla kierujących niespodziankę w postaci nowego taryfikatora punktów karnych. I słowo niespodzianka w tym przypadku z pewnością nie ma miłego wydźwięku.

Nowy taryfikator punktów 2022. Na początek wykroczenia piętnastki

Konkretne informacje dotyczące przyszłych kar uzyskujemy za sprawą projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Co z niego wynika? Chociażby to, że potwierdziły się informacje mówiące o przesunięciu maksymalnego progu kary. Dziś w czasie jednej kontroli kierowca może dostać 10 punktów karnych. Po 17 września będzie to już 15 punktów karnych. I co więcej, nie zabraknie w taryfikatorze wykroczeń obwarowanych maksymalną karą. To m.in.:

Popełnienie przestępstwa drogowego,

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście,

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,

Przekroczenie dozwolonej prędkości o co najmniej 70 km/h,

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania",

Wykroczenia popełnione w związku z nieuprawnionym wjechaniem na przejazd kolejowy,

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,

Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,

Przewożenie w pojeździe 10 lub więcej osób powyżej limitu wpisanego w dowodzie rejestracyjnym.

Pojawi się też szereg wykroczeń za 12 i 10 punktów karnych

Piętnastki grozy sprawiają, że już dwie kontrole mogą się zakończyć dla mało uważnego kierowcy utratą prawa jazdy. A do tego sama lista wykroczeń obwarowanych 15-punktową karą nie wyczerpuje złych informacji. Bo pojawił się cały wachlarz dużo surowiej karanych wykroczeń. Przykład? Oto kilka z nich:

12 punktów karnych będzie można dostać za rozmowę przez telefon komórkowy w czasie jazdy, nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi czy naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej

rozmowę przez telefon komórkowy w czasie jazdy, nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi czy naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej 10 punktów karnych będzie można dostać za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym ucierpiało tylko mienie czy naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi czy na skrzyżowaniach

Taryfikator punktów karnych 2022 a przekroczenie prędkości

Rządzący postanowili również zwiększyć zakres kar w przypadku przekraczania dozwolonej prędkości. Tyle że w tym przypadku widać delikatne "spuszczenie z tonu". Pierwotnie kierujący miał dostawać 15 punktów karnych już za jazdę o co najmniej 51 km/h za szybko. Ostatecznie projekt został zmieniony w następujący sposób:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 71 km/h – 15 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 61 do 70 km/h – 14 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 51 do 60 km/h – 13 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h – 11 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h – 9 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 26 do 30 km/h – 7 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 25 km/h – 5 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 16 do 20 km/h – 3 pkt karne

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 15 km/h – 2 pkt karne

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – 1 pkt karny

Więcej punktów to jedno. Dłuższy okres przedawnienia punktów drugie

I gdyby wszystkie powyższe informacje nie były jeszcze wystarczająco złe, 17 września 2022 roku w życie ma wejść jeszcze jedna zmiana. Mowa o zmianie terminu przedawnienia punktów karnych. Od połowy września kary będą znikać z ewidencji nie po roku, a dwóch latach. I czas ten nie będzie liczony od momentu popełnienia wykroczenia, a opłacenia grzywny przez ukaranego kierowcę. W skrócie, gdy kierujący postanowi mandatu nie zapłacić, punkty karne nie znikną z jego konta CEK nigdy...