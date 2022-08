To tutaj kierowcy najczęściej padają ofiarą fotoradaru. Zapłacili już 500 tys. zł

Na polskich drogach dochodzi do coraz mniejszej liczby wykroczeń dotyczących jazdy z nadmierną prędkością. Jak podaje GITD, w lipcu tego roku doszło do ponad 113 tys. tego typu przypadków. W porównaniu do 2021 roku (161,9 tys. wykroczeń), różnica jest znacząca. Mimo spadkowego trendu nadal nie jest to wynik zadowalający.

Zmiana przepisów coraz bliżej. Spora grupa kierowców zapłaci podwójnie

Dane GITD

Na szczęście większość mandatów (57 proc.) dotyczy przekroczenia prędkości w granicach od 11 do 20 km/h. Z drugiej strony nie brakuje rekordzistów, którzy w terenie zabudowanym zdołali przekroczyć prędkość o ponad 100 km/h.

Na pierwszym miejscu uplasował się kierowca, który w Wojszycach (pow. kutnowski) osiągnął 161 km/h. Drugą lokatę zajmuje "pirat" przyłapany w Janówku, w powiecie grójeckim, który pędził 156 km/h.

Rekordowe fotoradary

GITD podzieliło się także informacjami na temat miejsc, w których system CANARD zarejestrował największą liczbę wykroczeń.

Jak podaje Fakt, najskuteczniejszym w wyławianiu przekraczających prędkość kierowców jest odcinkowy pomiar prędkości w Lubinie na Dolnym Śląsku. Systemowi udało się odnotować 2,7 tys. takich przypadków. Następny w rankingu jest fotoradar w Rudzie Śląskiej na Górnym Śląsku, przy al. Powstańców Śląskich. Ten może popisać się wynikiem w liczbie 2,2 tys. wykroczeń.

"Biorąc uwagę średni wymiar mandatu, czyli 200 zł, opp w Lubinie "zarobił" w lipcu grubo ponad 500 tys. zł, a fotoradar w Rudzie Śląskiej ok. 450 tys. zł." - wylicza Fakt.

Taryfikator mandatów jest bezlitosny

Nowe stawki mandatów skutecznie zniechęcają do przekraczania prędkości. Mimo to wielu kierowców nadal nie potrafi odpuścić nogi z gazu, narażając się tym samym na niemiłe finansowe konsekwencje. Dla przypomnienia, poniżej zamieszczamy aktualny taryfikator mandatów: