Lincoln jak biedronka (owad). Jest elektryczny, autonomiczny i jedynie koncepcyjny

Lincoln podczas Monterey Car Week zaprezentował koncepcyjne auto Model L100 Concept, który wziął również udział w Pebble Beach Concours d’Elegance. Wszystko w ramach 100-lecia firmy.

Producent twierdzi, że model został zainspirowany Modelem L z 1922 roku. W tamtym czasie był to model, który był wizytówką firmy.

Lincoln widzi przyszłość jako coś eleganckiego. Kryształowy znak zdobi przód, pod szklaną powierzchnią. Jest to ukłon dla swojego przodka. Nadwozie coupe prawie nie ma łączeń. Podwód? Wszystko dlatego, że od słupka A cała reszta się otwiera.

Drzwi i dach się otwierają i przypominają biedronkę. Model L100 miał stworzyć poczucie wyjątkowości, gdy się do niego podchodzi. Poczucie ekstrawaganckości rozpościera się daleko poza drzwi.

Lincoln wykorzystuje światła, aby przywitać pasażerów. Światło ma zalewać podróżujących. Oświetlenie wspomaga użytkowników w środku, jak i na zewnątrz pojazdu (dookoła), a do tego informuje o poziomie naładowania baterii.

Po wejściu do środka, pasażerów wita wegańskie wnętrze, które składa się z ciepłych, miękkich białych materiałów do siedzenia, zaakcentowanych ametystowym zamszem z recyklingu. Kolor zewnętrzny uzyskano za pomocą metalicznej farby oraz akrylowymi akcentami zamiast chromu.

Wnętrze zostało tak zaprojektowane, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał autonomiczności i faktu, że jest to pojazd elektryczny. Pojazd obsługiwany jest za pomocą leżącego panelu dotykowego, który zastępuje kierownicę i pedały.

Co się tyczy siedzeń, to można je ustawić w kierunku jazdy lub naprzeciwko siebie. Wszystko po to, aby uzyskać komfortową atmosferę. Przedni fotel się składa, a przy podłodze znajduje się oświetlenie. Oczywiście nie ma tam elementów układu napędowego, które by zaśmiecały podłogę.

Lincoln nie wchodzi w szczegóły dotyczące układu napędowego, ale mówi, że Model L100 wykorzystuje ogniwa i technologie akumulatorów nowej generacji.

Model L100 Concept jest rozwinięciem SUV-a Star Concept i pokazuje kierunek elektryfikacji w firmie. Lincoln obiecał kilka pojazdów elektrycznych do 2025 r. Patrząc na modele koncepcyjne mogą wyglądać bardzo atrakcyjnie.