Rząd zniesie opłaty ewidencyjne. Kierowcy zaoszczędzą

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się informacje na temat planowanych zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Rząd zaproponował projekt, który umożliwi likwidację kosztów za wpis do bazy danych o zarejestrowaniu pojazdu lub przeprowadzonym badaniu technicznym. Opłaty ewidencyjne przestaną również obowiązywać w przypadku dopisywania nowych uprawnień do kierowania pojazdami lub wydania karty parkingowej.

Nie będą to wielkie oszczędności, ponieważ wysokość opłaty ewidencyjnej przy wydawaniu karty parkingowej lub wpisie wyniku badania technicznego to zaledwie złotówka. W przypadku wydania nowego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego koszt wynosi 50 groszy. Dodatkowym benefitem wynikającym z tych zmian będzie uproszczenie procedur, co powinno docenić zarówno obywatele i urzędnicy.

Po przyjęciu nowego projektu wszystkie podmioty, które pobierały opłaty ewidencyjne (starosta, marszałek, wojewoda, właściciel SKP) nie będą musiały składać co miesiąc sprawozdań z rozliczenia tych opłat.

Co ciekawe, projekt obejmuje również zniesienie opłat ewidencyjnych za wpisanie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji. Te opłaty nie zdążyły jeszcze wejść w życie. Jednak zgodnie z art. 138a ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Ministerstwo Cyfryzacji miało wkrótce wprowadzić w życie.

Prace nad projektem zniesienia opłat ewidencyjnych są w toku. Jak donosi PAP, planowany termin przyjęcia zmian w ustawie wyznaczono na przełom trzeciego i czwartego kwartału br.