DMC. Te litery decydują o wysokim mandacie i prawie jazdy. Zajrzyj do "F2"

Więcej porad w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Skrót DMC oznacza oczywiście dopuszczalną masę całkowitą. A to, czym ona tak właściwie jest określa prawo o ruchu drogowym w art. 2 pkt 54. Pod pojęciem tym urywa się nic innego jak:

największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.

DMC bada, a później określa oczywiście producent pojazdu. To element starania się o homologację na sprzedaż pojazdu. Dane te następnie trafiają do dokumentów auta, a w tym dowodu rejestracyjnego i stanowią niezwykle ważny wyznacznik dla policjantów.

Zobacz wideo Łuków. Potrąciła 11-latkę na przejściu dla pieszych i odjechała z miejsca zdarzenia

Kategoria B to tak naprawdę prawo jazdy do 3,5 tony!

Czemu funkcjonariusze muszą sprawdzać DMC? Powód jest oczywisty. Chodzi o to, że prawo jazdy kategorii B nie uprawnia kierującego do prowadzenia każdego pojazdu. Art. 6 ust. 1 pkt 6a ustawy o kierujących pojazdami stwierdza wyraźnie, że w takim przypadku można kierować "pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla". 3,5 tony to dużo czy mało? Dużo jeżeli prowadzisz miejskiego hatchbacka, ewentualnie rodzinnego crossovera. Mało gdy chcesz zasiąść za kierownicą masywnego, amerykańskiego SUV-a lub pick-up`a.

Dla przykładu Cadillac Escalade potrafi mieć DMC przekraczające 3,3 tony. Ford F-150 napędzany 5-litrowym silnikiem V8 często ma już DMC wynoszące 3,56 tony, czyli za dużo na kat. B. Podobna zasada może dotyczyć np. niektórych kamperów.

Wyjątek od powyższej reguły jest jeden. I dotyczy samochodów o napędzie elektrycznym lub wodorowym. W takim przypadku maksymalne DMC rośnie do 4,25 tony, ale też tylko wtedy, gdy kierujący posiada prawo jazdy kategorii B dłużej niż 2 lata.

Czy takim motocyklem można jeździć z prawem jazdy kat. A?

Zbyt ciężkie auto? Oznacza prowadzenie bez uprawnień

Niezastosowanie się do powyższych zasad, a więc jazda zbyt ciężkim autem, skończy się w sposób naprawdę nieprzyjemny. Jeżeli w czasie kontroli drogowej policjant zajrzy do rubryki F2 w dowodzie rejestracyjnym (nawet elektronicznym w bazie CEP), kierujący zostanie oskarżony o prowadzenie pojazdu bez uprawnień. A art. 94 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń przewiduje za ten czyn karę wynoszącą co najmniej 1500 zł. To nie koniec, bo par. 3 tego samego artykułu mówi również o tym, że w razie popełnienia czynu, w stosunku do kierowcy orzeka się również zakaz prowadzenia pojazdów.

Maksymalna grzywna? To 5 tys. zł w przypadku mandatu wypisanego przez policjanta i 30 tys. zł w przypadku grzywny wlepionej przez sędziego. Sędziego, bo zakaz musi być orzeczony wyrokiem sądowym.