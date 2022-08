Dodge zaprezentował przyszłość Chargera. Jest ona elektryczna

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Przyszłość to elektryczne samochody. Tak przynajmniej wszyscy producenci próbują nam wmówić, a my się na to zgadzamy. Elektryfikacja jednak nie bierze jeńców i nawet klasyczne muscle cary poddały się temu trendowi. Dodge zaprezentował przyszłość Chargera z elektrycznym sercem.

Zaprezentowany został podczas trzeciego dnia Dodge Speed ??Week w Pontiac w stanie Michigan. Dodge Charger Daytona SRT Concept jest niepodobny do żadnego innego Dodge'a przed nim, a jego nowy układ napędowy nazywa się Banshee. Dodge twierdzi, że ten układ napędowy jest nowym szczytem osiągów, przyćmiewając silniki Hemi, Hellcat i Redeye.

Dodge jednak nie podał informacji, ile koni mechanicznych ani ile momentu obrotowego zapewnia napęd Banshee. Potwierdził za to, że jest to system o napięciu 800 woltów i zapewnia osiągi przewyższające silnik SRT Hellcat. Dodge twierdzi, że jego pierwszy pojazd elektryczny jest szybszy niż Hellcat we wszystkich kluczowych wskaźnikach osiągów, bez wątpienia pomogło mu to, że jest standardowo wyposażony w napęd na wszystkie koła.

Nowy, koncepcyjny Charger jest również wyjątkowy z tego powodu, że wykorzystuje nową skrzynię biegów eRupt z elektromechaniczną zmianą biegów. Na potrzeby tej koncepcji zaprojektowano również funkcję PowerShot, która zwiększa moc w celu szybkiego przyspieszenia.

Kolejną kwestią jest dźwięk, który kojarzy się mocno z wrażeniami związanymi z muscle carami. Przed premierą samochodu Stellantis obiecał, że stworzy „szokujący" dźwięk. Obecnie potwierdzono, że firma opracowała zgłoszony do opatentowania system wydechowy Fratzonic Chambered Exhaust dla Daytona SRT Hellcat, który wytwarza ryk 126 dB, równy rykowi SRT Hellcat. System ten składa się ze wzmacniacza i komory strojenia znajdującej się z tyłu pojazdu i zapewnia wyjątkowy dźwięk, który współpracuje z przekładnią eRupt.

Dodge obronił się również pod względem designu. Zamiast tworzyć futurystyczny, elektryczny pojazd, zbudowano hołd dla oryginalnego Chargera Daytona.

Kluczową częścią projektu samochodu jest R-Wing, który definiuje przód. R-Wing umożliwia przepływ powietrza przez przedni otwór samochodu, zwiększając siłę docisku. Przód przyciąga wzrok dzięki oświetleniu wokół grilla i podświetlanej plakietce Fratzog po pierwszym użyciu w modelach Dodge w latach 60-tych i 70-tych.

W kabinie pojazdu znajduje się duży 12,3-calowy ekran informacyjno-rozrywkowy i 16-calowy cyfrowy zestaw wskaźników. Koncepcja została również wyposażona w duży wyświetlacz Head-Up oraz nastrojowe oświetlenie.

Wyjątkowa stylistyka nie ominęła przednich i tylnych foteli z włókna węglowego, a także kierownicy, która jest spłaszczona u dołu. Dźwignia zmiany biegów z klasycznym uchwytem przywołuje wspomnienia klasycznych samochodów typu muscle car. Panoramiczny szklany dach dodaje wyjątkowego charakteru kabinie.

Oczekuje się, że Dodge Charger Daytona SRT Concept pojawi się w wersji produkcyjnej na rok modelowy 2024, ale Dodge tego jeszcze nie potwierdził.