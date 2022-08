Najgorszy sposób na zaparkowanie auta? Zniszczenie go

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mogłoby się wydawać, że posiadanie takiego drogiego samochodu jak Ferrari F8 Spider skłania jego właścicieli do bardzo ostrożnej jazdy, tak aby nie zarysować tego wyjątkowego auta. Nie zawsze jednak się to udaje i kilka rys się pojawi, jak w Genui we Włoszech.

Określenie „rysy" to pewne nadużycie. Ten egzemplarz Ferrari raczej już nigdzie nie pojedzie, gdyż ma roztrzaskany przód. Jak dokładnie do tego doszło? Trudno powiedzieć, ale nadmierna prędkość mogła mieć coś tutaj do rzeczy.

Najprawdopodobniej Ferrari najpierw uderzyło w ścianę budynku, a następnie zawinęło się i „zaparkowało" pomiędzy domem, a Peugeotem 308. Swoją drogą, francuski samochód jest uszkodzony z jednej i drugiej strony.

Uderzenie było na tyle silne, że przód Ferrari praktycznie przestał istnieć. Konstrukcja została poważnie uszkodzona, dlatego przywrócenie jej do dawnej świetności wydaje się prawie niemożliwe. W rzeczywistości prawdopodobnie taniej byłoby wyjść i kupić nowy, niż go naprawiać.

Nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał w tym zdarzeniu. Z dobrych wieści, wygląda na to, że tylna część auta, a dokładniej środkowa jej część nie została mocno uszkodzona, a to właśnie tam znajduje się silnik. Można jeszcze wyciągnąć z tego rozbitka światła i może kilka paneli nadwozia oraz większość wnętrza.

F8 zastąpiło model 488, który został wycofany w 2019 r. Dostępny jest w dwóch wersjach – Tributo oraz Spider, czyli coupe i kabrio. Moc w tym modelu jest dostarczana przez 3,9-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, który rozwija 720 KM i moment obrotowy wynoszący 770 Nm. Producent twierdzi, że F8 Spider jest w stanie rozpędzić się do 100 km/h w 2,9 s., a prędkość maksymalna wynosi 340 km/h.