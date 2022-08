Ten Harley-Davidson należał do "króla". Najdroższy motocykl w historii?

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Elvis Presley został nazwany przez fanów królem rock n’rolla. Król jednak miał słabość do motocykli, a jednym z nich jest Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide z 1976 roku. Ten konkretny egzemplarz właśnie trafił na aukcję, a jest wyjątkowy z tego powodu, że to ostatni motocykl Presleya.

Zobacz wideo Harley-Davidson Livewire

Elvis przejechał nim zaledwie 126 mil, a następnie przekazał go do muzeum SD Pioneer Auto Museum, gdzie w szklanym sarkofagu przestał kolejne 30 lat. W 2019 roku został wystawiony na aukcję i znawcy spodziewali się, że zostanie sprzedany za około 2 mln dolarów. Rzeczywistość jednak była bardziej skąpa i sprzedano go wtedy za lekko ponad 800.000 dolarów. Został uznany za trzeci najdroższy motocykl na świecie.

Teraz, po trzech latach ponownie został wystawiony na aukcję. Już za kilka dni okaże się czy te trzy lata zwiększyły jego cenę, tak aby wyprzedzić Harleya Vincent Black Lightning o wartości 929.000 dolarów, który jest uznawany za najdroższy motocykl?

Na tę odpowiedź będzie trzeba poczekać, ale wątpliwe jest, żeby motocykl Elvisa przebił tę cenę. Po pierwsze, nie ma absolutnie żadnej wzmianki o miejscu pobytu lub użytkowaniu motocykla od czasu jego ostatniej sprzedaży na aukcji, poza stwierdzeniem, że „pokazuje bardzo niskie, oryginalne przebiegi i zachował całą swoją oryginalność, jak wtedy, gdy został zakupiony przez Elvisa". GWS Auctions twierdzi jednak, że maszyna uruchamia się bez problemu.

Harley-Davidson przypomina o sportowych korzeniach. Nowe kolory nie są przypadkowe

W momencie pisania tego newsa, cena wywoławcza to 150.000 dolarów.

Motocykl to jednak tylko jeden z elementów kolekcji „króla", które zostały wystawione na aukcję. Pod młotek idzie również Lincoln Continental i jego odrzutowiec. Jest to tak zwana kolekcja Zaginionej Biżuterii Elvisa Presleya i pułkownika Toma Parkera.

Aukcję wspiera wdowa po Elvisie, Priscilla Presley, która napisze osobisty list do zwycięskiego oferenta, który będzie załączony do motocykla podczas dostawy.