Wróciły upały i zasada pięciu minut. Każdy kierowca powinien ją znać

Słupki termometrów w Polsce ponownie niebezpiecznie zbliżają się do 30 stopni Celsjusza. To raz. Dwa na dworze panuje duchota. A to oznacza, że klimatyzacja w czasie jazdy samochodem staje się absolutnym must have. Tyle że w tym punkcie warto przypomnieć pewną zasadę. Mowa o zasadzie 5 minut. To podstawa komfortu, ale i trwałości schładzacza.

Jak działa zasada 5 minut w klimatyzacji?

Zasada 5 minut działa w dość prosty sposób. Na 5 minut przed dotarciem do celu, wyłącz klimatyzację w pojeździe. Naciśnij sam przycisk AC. Nie wyłączaj nawiewu. Dzięki temu zachowasz komfort dotarcia na miejsce w schłodzonej kabinie pasażerskiej, a jednocześnie zmrożony podczas pracy układu parownik będzie miał czas na podwyższenie swojej temperatury. Pracujący wentylator odbierze z parownika zarówno chłód, jak i parę wodną. A to przynosi potężną korzyść.

Co daje zasada 5 minut w klimatyzacji?

Odebranie pary wodnej z parownika sprawia, że w układzie wentylacyjnym pozostanie mniejsza ilość wilgoci. To oznacza, że rozwinie się w nim mniejsza ilość grzybów, pleśni i bakterii. Skutek? Ten jest dość oczywisty. Jak ponownie odpalisz klimatyzację, z kanałów wentylacyjnych nie będzie się wydobywać nieprzyjemny zapach. A dzięki temu spadnie też prawdopodobieństwo, że np. klimatyzacja przeziębi cię w czasie jazdy.

Warto pamiętać też o tym, że wyłączenie klimatyzacji na chwilę przed zgaszeniem silnika pozwoli też kierowcy i pasażerom przygotować się na upał na zewnątrz. Szczególnie że różnica temperatur między wnętrzem a dworem może wynosić nawet 20 stopni Celsjusza - gdy np. kabina schłodzi się do 18 stopni, a na dworze jest blisko 40 stopni.

Zasada 5 minut a przeglądy klimatyzacji

Zasada 5 minut w klimatyzacji ma poprawić komfort jazdy. Nie myśl jednak, że stosując ją, możesz zapomnieć o przeglądach klimatyzacji. To nie działa w ten sposób... Przeglądy nadal są aktualne. Co najmniej raz w roku powinieneś kontrolować sprawność poszczególnych elementów schładzacza, a do tego dbać o dezynfekcję kanałów wentylacyjnych. Taka wizyta w warsztacie na ogół zostanie wyceniona na kwotę wynoszącą od 100 do 150 zł.