Kierowcy zapominają o sprawdzaniu ciśnienia opon taką pogodę. To kosztowny błąd

Wulkanizator napompował koła do prawidłowego ciśnienia podczas ostatniej zmiany opon. Ja nie muszę się nim zatem przejmować. To częsty pogląd kierowców. Częsty, ale niestety mocno błędny. I żeby się o tym przekonać, wystarczy się cofnąć do podstawówki i jednej z pierwszych lekcji fizyki. W jej czasie można było się dowiedzieć, że wraz ze zmianą temperatury otoczenia, powietrze zmienia swoją objętość.

Ciśnienie w kołach zmienia się. Wpływa ma temperatura

Zasada jest prosta. Gdy jest zimno, ciśnienie powietrza w kołach automatycznie maleje. Powietrze po prostu "kurczy się". W czasie upałów jednak ciśnienie rośnie. Powietrze zwiększa bowiem swoją objętość. A to może prowadzić tylko do jednego wniosku. Ciśnienie należy kontrolować nie dwa razy w roku podczas sezonowej wymiany opon. Procedurę należy wykonywać średnio raz do dwóch razy w miesiącu, a do tego po każdej mocnej zmianie pogody oraz przed każdym dalszym wyjazdem.

Wahania ciśnienia powietrza w kołach pod wpływem temperatury potrafią być na tyle duże, że czasami zareaguje nawet czujnik i wyświetli kontrolkę przebitej opony na tablicy zegarów.

Jakie jest dobre ciśnienie powietrza w oponach?

Jest upał, rośnie ciśnienie. A to oznacza dla opon problem...

No dobrze, ale załóżmy że upały po raz kolejny powróciły, a kierujący zignorował konieczność skontrolowania ciśnienia powietrza w kołach i prawdopodobnie delikatnego jego upuszczenia. Co to oznacza? Scenariusz nie jest wesoły. Przede wszystkim maleje powierzchnia styku opony z nawierzchnią. Tym samym pogarsza się trakcja i sterowność pojazdu oraz zwiększa się ryzyko wystąpienia poślizgu. Na tym jednak nie koniec...

Bieżnik opony pod wpływem wysokiego ciśnienia wykrzywia się w sposób nienaturalny. Nienaturalnie pracuje też na asfalcie i nierównomiernie ściera się. Jest mocniej dotarty w części centralnej niż bocznej. Zbyt wysokie ciśnienie powietrza w kołach to jednak też pogorszony komfort jazdy. Opona staje się twarda jak kamień. W efekcie gorzej amortyzuje nierówności (a więc też odbija się np. na stanie zawieszenia) i generuje większą ilość hałasu w czasie jazdy.

Sprawdzaj ciśnienie regularnie. To proste!

Podsumujmy, ciśnienie powietrza w kołach sprawdzaj regularnie. Co najmniej raz w miesiącu i po każdej zmianie pogody. Prawidłowe ciśnienie dla auta sprawdzić na wklejce pod klapką wlewu paliwa lub po otwarciu drzwi na słupku B po stronie kierowcy. Kontrola ciśnienia nie jest mocno wymagająca. Wystarczy podjechać na najbliższą stację. Tam na kierującego czeka automatyczny kompresor. Pompuje koła do zadanego ciśnienia i przerywa pracę. Nie ma zatem ryzyka uszkodzenia opon.

Oczywiście może się okazać, że poziom wiedzy technicznej sprawia, że kierowca nie chce sam wykonać kontroli ciśnienia. W tym celu może zatem podjechać do najbliższego punktu wulkanizacyjnego. Jego pracownik sprawdzi koła i zrobi to pewnie za jakieś 20 zł. Symboliczna kwota.