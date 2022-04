Następne porady o charakterze eksploatacyjnym publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Samochód styka się z asfaltem powierzchnią odpowiadającą swoją wielkością mniej więcej kartce A4. Tak niewielki skrawek decyduje o trakcji, uniknięciu poślizgu, bezpieczeństwie jazdy, ale i... spalaniu. Co więcej, tak niewielka powierzchnia styku potęguje znaczenie jeszcze dwóch czynników. Pierwszym jest stan opon. Drugim dobrze dobrane ciśnienie powietrza w oponach.

Jakie jest dobre ciśnienie powietrza w oponach? Sprawdź wlepkę!

Kierowca nie musi mieć zaawansowanej wiedzy mechanicznej. Skąd ma zatem wiedzieć jakie jest prawidłowe ciśnienie w kołach? Producenci mocno ułatwiają mu zadanie. Na słupku B lub klapie wlewu paliwa umieszczają specjalną wlepkę, na której znajduje się informacja mówiąca o ciśnieniu w oponach. Informacja ta jest podawana z podziałem na poszczególne poziomy obciążenia pojazdu. A to o tyle ważne, że wraz ze wzrostem obciążenia samochodu (a więc większą ilością pasażerów czy bagaży), ciśnienie powinno być wyższe.

Optymalne ciśnienie powietrza w kołach wynosi na ogół od 2,5 do 3,3 atmosfery. Może zależeć nie tylko od obciążenia, ale również osi czy nawet wielkości obręczy i rozmiaru opony. Co do zasady opony powinny być zimne w czasie pompowania. Jeżeli są rozgrzane – bo kierowca dokonuje pomiaru podczas podróży – to optymalnego wyniku warto dodać jakieś 0,3 atmosfery.

Dobre ciśnienie powietrza w oponach na... autostradzie?!

Producenci określając wartość optymalnego ciśnienia w oponach dzielą je w zależności od obciążenia pojazdu. I to bez wątpienia dobre. Warto jednak pamiętać o tym, że nie tylko obciążenie jest czynnikiem, który kierujący musi wziąć pod uwagę. Niewiele mniejsze znaczenie ma... prędkość. Ten wskaźnik trzeba jednak brać pod uwagę przede wszystkim w czasie dalszych wyjazdów, w czasie których auto będzie się poruszać przede wszystkim autostradami.

Aby koło było dostosowane do prędkości autostradowych, najlepiej jest zastosować maksymalne ciśnienie przewidziane przez producenta pojazdu. Jeżeli kierowca nie wie jakie są zalecenia, do wartości utrzymywanej standardowo powinien dołożyć jakieś 0,3 atmosfery w każdej oponie. I co ważne, po zakończeniu jazdy autostradą ciśnienie należy ponownie skorygować. Tak, aby było dostosowane do warunków jazdy bardziej miejskiej. Identyczna zasada dotyczy powrotu z podróży i zmniejszenia obciążenia pojazdu.

Dopompowałeś koła? Więc teraz kontroluj ciśnienie.

Ustawiłem prawidłowe ciśnienie w oponie. A skoro koło jest szczelne, to znaczy że procedurę mam z głowy? No właśnie nie. Ciśnienie powietrza w kole zmienia się m.in. wraz ze zmianą temperatury. I warto o tym pamiętać. Z tej perspektywy kluczowe jest nie tylko dopompowanie kół do prawidłowej wartości, ale też kontrolowanie ciśnienia. Jak często? Kierowca jeżdżący głównie w mieście powinien sprawdzać odczyt minimum raz w miesiącu, ewentualnie przed każdym dalszym wyjazdem. To wystarczający interwał. Poza tym warto pamiętać o tym, aby kontrolować ciśnienie powietrza również w kole zapasowym.

Kontrola ciśnienia w kołach trwa kilka sekund. Procedurę można przeprowadzić praktycznie na każdej stacji paliwowej przy automatycznym kompresorze.