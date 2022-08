Peugeot z "Taxi 2" idzie pod młotek. Kolekcjonerzy już szykują pieniądze

Można uznać, że matowa "Cobra" z filmu "Taxi 2" to najsłynniejszy egzemplarz modelu 605. Mimo, iż nie była ona główną motoryzacyjną gwiazdą komedii (to miano należy do białej 406), i tak zapadała w pamięć wielu wielbicielom serii. Pojazd już w październiku trafi na aukcję.

Specjalny Peugeot z silnikiem V12. Nie do końca

W filmie czarna Cobra miała zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa podróżującym nią japońskim vipom. Mając karoserię wykonaną z tytanu, wielowarstwowy pancerz i dwa radary wykrywające pociski pojazd był niemal niezniszczalny.

Dodatkowymi atutami pojazdu była potężna jednostka V12 doładowana dwoma turbosprężarkami, odpalany za pomocą charakterystycznego okrzyku "Ninja!". Prędkość maksymalna wynosiła 320 km/h, a zatankowanie baku pozwalało na przejechaniu 900 km - to mniej więcej tyle, co z Paryża do Marsylii. Prawdziwy cud techniki.

W rzeczywistości superlimuzyna to nic więcej jak tylko matowo wykończona seryjna 605. Mocną stroną pojazdu jest jednak benzynowe V6 o pojemności trzech litrów. Był to wówczas największy oferowany w gamie Peugeota silnik.

Już wkrótce Cobra trafi na aukcję

Już 23 października samochód zostanie wystawiony na aukcji, która odbędzie się w historycznej siedzibie Peugeota w Sochaux. Za licytację odpowiada dom aukcyjny Aguttes.

Kolekcjonerzy, a zwłaszcza Ci lubujący się w kinematografii, na pewno nie przejdą obojętnie obok Cobry. Oby tym razem pojazd okazał się nie tylko powodem do śmiechu, ale także i dumy u przyszłego właściciela.