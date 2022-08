Nowe lokalizacje pomiaru prędkości na A1, A2, A4 i S7. Pojawiają się konkrety [Lista]

Kwestię przepisów i kar dla kierowców szerzej omawiamy również w serwisie Gazeta.pl.

Odcinkowy pomiar prędkości powoli staje się ulubionym sposobem GITD na monitorowanie poczynań kierowców. Nie ma się zatem co dziwić, że "krokodyle" mocno inwestują w budowę kolejnych masztów. I słowo inwestują tylko w najbliższych tygodniach będzie oznaczać aż 39 nowych odcinków pomiarowych zlokalizowanych w sumie w 13 województwach.

Lista nowych punktów odcinkowego pomiaru prędkości

I choć informacja taka może brzmieć mało konkretnie, w rzeczywistości jest bardzo konkretna. Szczególnie że znane są już dokładne, nowe lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości. Gdzie pojawią się kamery? A oto i lista.

woj. mazowieckie, S7, obwodnica miasta Białobrzegi

woj. mazowieckie, DK 50, obwodnica miasta Mszczonów

woj. mazowieckie, DW 579, Natolin – Chrzanów Duży – grodzisk Mazowiecki

woj. mazowieckie, DW 719, Kanie – Otrębusy

woj. łódzkie, A1, Pomorzany – Bociany

woj. łódzkie, S14, Dobroń – Pabianice Północne

woj. łódzkie, DP 1120E, Chocianowicka – Łaskowice

woj. łódzkie, DW 485, Bychlew – Jadwinin

woj. łódzkie, DK 70, Mokra Prawa

woj. podkarpackie, DK 9, Nowa Dęba od Łagockiego 113 do Korczaka 16

woj. podkarpackie, DK 19, Dukla, Trakt Węgierski

woj. podkarpackie, DK 77, Nisko, ul. Sandomierska

woj. podkarpackie, DW 835, Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka

woj. podkarpackie, DP 1391, Nosówka, ul. Dębicka

woj. dolnośląskie, A4, Kostomłoty – Kąty Wrocławskie

woj. dolnośląskie, DW 403, Bierzów – Przylesie

woj. dolnośląskie, DG 105392D, Wrocław, ul. Jana III Sobieskiego

woj. zachodniopomorskie, DK 10, Piecnik – Nieradz

woj. zachodniopomorskie, DW 151, Łubianka – Brynka

woj. lubuskie, DK 24, Chełmsko – Przytoczna

woj. lubuskie, DK 27, Świdnica, Obwodowa – Nowogród Bobrzański

woj. lubuskie, DK 32, Sudoł – Radomia

woj. lubuskie, DW 132, Motylewo – Łupowo

woj. małopolskie, A4, Balice – Rudno

woj. małopolskie, Kęty, ul. Jana III Sobieskiego

woj. śląskie, DK 88, Gliwice, Al. Jeziorańskiego

woj. śląskie, DK 88, Zabrze, Al. Jeziorańskiego

woj. śląskie, DW 902, Katowice, Trasa Renców

woj. śląskie, DW 929, Jankowice – Świerklany

woj. opolskie, DW 416, Kietlice – Klisino

woj. wielkopolskie, A2, Leonia – Żdżary

woj. wielkopolskie, S11, Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica

woj. kujawsko-pomorskie, A1, Nowy Ciechocinek – Kałęczynek

woj. kujawsko-pomorskie, DK 16, Rogoźno Zamek – Kłódka

woj. kujawsko-pomorskie, DW 251, Rycerzewo

woj. pomorskie, A1, Swarożyn

woj. pomorskie, DW 211, Borowo, od ul. Gdańskiej do Turystycznej

woj. lubelskie, DW 801, Gołąb

woj. lubelskie, DW 844, Hrubieszów

Powyższa lista składa się w sumie na 200 kilometrów kontrolowanych tras. A to nadal nie koniec informacji. Bo warto też opowiedzieć o tym, jak typowane były poszczególne punkty. Inspektorzy ITD sprawdzali przede wszystkim ilość zdarzeń drogowych i wlepionych mandatów. Chodziło o objecie monitoringiem tych odcinków, na których poziom zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest szczególnie wysoki.

Kiedy odcinkowy pomiar stanie w nowych punktach?

No dobrze, ale kluczowe pytanie brzmi. Kiedy 39 nowych odcinków zostanie uruchomionych? Tego dokładnie niestety nie wiadomo... Wiadomo natomiast, że pracownicy spółki Sprint, która będzie odpowiedzialna za montaż urządzeń, monitorują miejsca wskazane na powyższej liście. W jakim celu? Sprawdzają przede wszystkim warunki dotyczące montażu kamer. Kontrolują możliwość ustawienia masztów czy chociażby dostęp do zasilania. A to oznacza, że choć ITD chętnie mówi o nowych lokalizacjach, na uruchomienie w nich odcinkowego pomiaru prędkości, trzeba jeszcze trochę poczekać.

Odcinkowy pomiar to nie koniec. Też fotoradary i RedLight

Pomiary prędkości na odcinkach drogi są dziś jedną z głównych metod walki z kierowcami przekraczającymi dozwoloną szybkość jazdy. Działania ITD do tego narzędzia się jednak nie ograniczają. GITD zakończył właśnie montaż 26 nowych fotoradarów, a w planach ma jeszcze 30 systemów typu RedLight. Monitorują one skrzyżowania i rejestrują przypadki przejechania na czerwonym świetle.

Ile obecnie wynosi mandat za prędkość? Sporo...

Skoro mówimy o monitorowaniu prędkości na drogach, na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Mowa o mandatach. A ich wysokość po 1 stycznia 2022 roku wzrosła i to drastycznie. Ile można dziś dostać za zbyt szybką jazdę? To pokazuje poniższa lista.