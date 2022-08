Yaris i Yaris Cross zyskały nowy kolor. Teraz trudniej będzie je nie zauważyć

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Producenci lubią co jakiś czas dorzucać coś do swoich samochodów. Jeśli nie jest to silnik albo wzory nowych felg, to jest to kolor. Tak właśnie jest w przypadku Yarisa i Yarisa Cross na rok modelowy 2023.

Nowy metalizowany lakier Spicy Orange wzbogaci gamę dwukolorowych kompozycji oferowanych bez dopłaty dla Yarisa w wersji Selection Style oraz Yarisa Cross w odmianie Adventure. Można go zamówić za dopłatą także przy zakupie Yarisa Cross Executive z pakietem Smart.

Wersja Selection Style to jedna z dwóch najwyższych wersji wyposażenia Yarisa, obok konfiguracji GR SPORT. W Yarisie 2023 specjalnie dla niej zarezerwowane są dwa lakiery - Spicy Orange i czerwony Tokyo Fusion. Do wyboru są także dwa inne dwukolorowe malowania – z lakierem Platinum Pearl White i Imperial Red.

Na wyposażeniu tej wersji znalazły się: czarne, 17-calowe felgi aluminiowe, światła przeciwmgielne LED, tapicerka z elementami skóry, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i elektryczne lusterka zewnętrzne, inteligentny kluczyk, system multimedialny nowej generacji Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym HD 9 cali i bezprzewodowym połączeniem z Apple CarPlay i Android Auto, a także nawigację Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych.

Pod maską znalazł się silnik 1.5 o mocy 125 KM. Do wyboru jest manualna skrzynia biegów z sześci9oma przełożeniami (0-100 km/h w 9 s.) lub z automatyczna przekładania Multidrive S (0-100 km/h w 10,2 s.). Dostępna jest również odmiana hybrydowa z silnikiem 1.5 i automatyczną przekładnią o mocy 116 KM, który do 100 km/h rozpędza się w 9,7 s. Yaris 2023 Selection Style kosztuje od 88.900 zł.

Yaris Cross Adventure z roku modelowego 2023 daje do wyboru aż 9 dwukolorowych kompozycji z czarnym dachem. Wszystkie oferowane są bez dopłaty. Kombinacja Spicy Orange i Eclipse Black to najnowszy dodatek do tej palety, którą uzupełniają ciemnoszare koła aluminiowe 18 cali.

Yaris Cross z roku modelowego 2023 w najwyższej wersji Adventure jest oferowany za 128.000 zł.