Dron w służbie policji. Policja kontrolowała pieszych i rowerzystów

Piesi od zeszłego roku mają pierwszeństwo na przejściach dla pieszych. Jednak nie zwalnia to ich od ostrożności i reagowania na sytuacje na drodze. Podczas przechodzenia przez jezdnię pieszy powinien zdjąć słuchawki, a telefon komórkowy schować. Wszystko po to, aby nie dochodziło do wypadków. Rowerzyści natomiast powinni zejść z roweru i przeprowadzić go przez pasy.

Niestety prawo prawem, a jak wypadki z udziałem pieszych rowerzystów były, tak w dalszym ciągu są. Z tego powodu policja w Piasecznie zdecydowała się przeprowadzić akcję „Odłóż telefon i żyj".

Przy współpracy z SRS Służba Ratownictwa Specjalistycznego został wykorzystany dron, który pilnował najczęściej uczęszczane przejścia dla pieszych. Za pomocą statku powietrznego dokonywano nie tylko obserwacji, ale także wydawano komunikaty o treści: "uwaga, tu policja - odłóż telefon", "uwaga, tu policja - zejdź z roweru".

Właśnie komunikaty spowodowały największe zainteresowanie i działały profilaktycznie na pieszych i rowerzystach. W ramach akcji przeprowadzono dziewiętnaście kontroli, z czego piętnaście zakończyło się wystawieniem mandatów karnych (dziesięć dotyczyło rowerzystów, a pięć pieszych), natomiast cztery osoby zostały pouczone.

Obserwowanie drogi i tego co się na niej dzieje jest niezwykle ważne i może zapobiec tragedii. Trzeba jednak czasem przeprowadzać tego typu akcje, aby przypomnieć o tym użytkownikom dróg.

Coraz częściej widuje się tzw. „smartfonowych zombie", którzy trzymają nos w swoich telefonach i nie zwracają uwagi co się wokół nich dzieje. Rowerzystom trzeba też przypominać, że ich również obowiązują przepisy podczas pokonywania przejść dla pieszych.