Zatankował paliwo i odjechał bez płacenia. Uciekał przed policją, ale znalazł go dron

Kierowca, który zatankował paliwo o wartości ponad 400 złotych odjechał ze stacji nie regulując rachunku. Podlaska policja zaangażowała sporo siły, żeby ująć kierowcę. Funkcjonariusze skorzystali z patroli drogowych, psa tropiącego oraz drona.

Już po kilku minutach od zgłoszenia funkcjonariusz policji z Knyszyna dostrzegł poszukiwany samochód. Policjant próbował zatrzymać osoby podróżujące Fiatem Stilo, ale kierujący zignorował polecenie funkcjonariusza. Kierowca najpierw zjechał na pobocze, a widząc zbliżającego się policjanta, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać.

Funkcjonariusz natychmiast ruszył za nim w pościg informując pozostałe patrole. Kierowca Fiata Stilo uciekał przed policją przez ponad 40 kilometrów.

W pewnym momencie jego samochód ugrzązł w rejonie Giełczyna, a dalszą ucieczkę postanowił kontynuować pieszo wraz z pasażerką. Z uwagi na podmokły i obszerny teren sąsiadujący z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, działania policjantów wspierał pies tropiący oraz dron.

Czworonożny funkcjonariusz podjął trop w kierunku jednego z pobliskich lasów. Tam do działań włączyli się mundurowi z dronem, który tuż po wzniesieniu wypłoszył ukrywających się w wysokiej trawie uciekinierów.

29-letni kierowca Fiata oraz jego 24-letnia pasażerka trafili do aresztu. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów (m.in. kradzież paliwa, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów) zagrożonych karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Kobieta usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, co jest zagrożone karą do trzech lat więzienia.