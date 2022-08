Niedługo zacznie się wielkie odklejanie. Ostatnie dni naklejek rejestracyjnych

Rzeczywistość motoryzacyjna zmienia się z dnia na dzień. I nie chodzi wyłącznie o auta, które stają się coraz bardziej nowoczesne. Chodzi też o prawo, które daje kierowcom całkowicie nowe uprawnienia. Z jakimi ułatwieniami żyjemy już dziś?

Od października roku 2018 prowadzący nie musi mieć ze sobą dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia zakupu polisy OC. Od grudnia 2020 roku nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego po wyczerpaniu się miejsc na pieczątki z przeglądu, nabywca może zarejestrować pojazd poza miejscem zamieszkania, a do tego kierowcy nie muszą wozić prawa jazdy – wystarczy im dowód osobisty. O zmianach dla kierowców informuje na stronie głównej gazety.pl.

Deregulacja dla kierowców, czyli dokumenty w domu i mniej formalności

Lista rewolucji mniejszych lub większych jest oczywiście dłuższa. Bo na mocy przepisów kierowca może mieć prawo jazdy lub dowód rejestracyjny auta w komórce, pojawiły się małe tablice rejestracyjne dla pojazdów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych czy Japonii, ewentualnie urzędy dają możliwość wydania trzeciego oznaczenia – koniecznego do montażu bagażnika rowerowego na hak. I lista ta stanie się jeszcze dłuższa, bo kolejne zmiany wprowadzane w ramach pakietu deregulacyjnego już czekają w kolejce. Tak, są zapisane w przepisach. Nowelizacje zakładają jednak odwleczony termin ich wejścia w życie.

Kiedy zniknąć naklejki z numerem rejestracyjnym?

Jedną z bardziej wyczekiwanych nowości jest możliwość pozostawienia po zakupie auta starych tablic rejestracyjnych – bez względu na miejsce poprzedniej rejestracji. Urzędy będą w stanie legalizować oznaczenia z obcymi symbolami terytorialnymi (np. w Warszawie tablice z Krakowa) po 31 stycznia 2022 roku. Nieco dłużej, bo do 4 września 2022 roku kierowcy będą musieli zaczekać na wykasowanie z wydziałów komunikacji karty pojazdu i nalepki kontrolnej na szybę – vacatio legis w przypadku tych zapisów miało termin aż 24 miesięcy i było liczone od roku 2020!

Jak usunąć nalepkę kontrolną z szyby? Opis krok po kroku:

Podgrzej powierzchnię szyby suszarką. Skieruj strumień ciepła nie tylko na naklejkę rejestracyjną, ale także i jej bezpośrednie otoczenie. Nie nagrzewaj szyby zbyt mocno szczególnie zimą. Naprężenie temperaturowe może doprowadzić do jej pęknięcia!

Rozgrzaną naklejkę możesz podważyć przy pomocy żyletki. Najlepiej podważ ją w dwóch przeciwległych punktach.

Złap za podważone końce naklejki na szybę i dynamicznym ruchem zerwij ją.

Pozostałości kleju na szybie usuniesz przy pomocy szmatki nasączonej benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci. Sprawdzić się może też szmatka z nałożoną odrobiną kremu nawilżającego.

No dobrze, ale skąd w ogóle pierwotnie wziął się pomysł na stosowanie naklejek, pełniących de facto rolę trzeciej tablic rejestracyjnej? Rozwiązanie wprowadzone w życie w roku 2002 miało ułatwiać identyfikację pojazdu. Identyfikacja samochodu nadal była możliwa w przypadku np. zarejestrowania zdjęcia z wykroczeniem i to pomimo faktu, że kierowca zdjął czy zasłonił numery rejestracyjne. Nalepka kontrola na szybę jest wydawana w czasie rejestracji lub przerejestrowania pojazdu. Ile kosztuje? Płaci się za nią 18,5 zł plus 0,5 zł opłaty ewidencyjnej.

Naklejka rejestracyjna przez lata obrosła mitami. A spora część z nich dotyczyła sposobu jej umieszczenia na szybie. Bo choć przepisy precyzyjnie wskazują miejsce, fantazja kierowców nie zna granic... Według prawa nalepka kontrola powinna się znaleźć na dole szyby, w prawym rogu. W rzeczywistości właściciela aut naklejają ją albo krzywo, albo za wysoko, albo pod ciągiem poprzednich naklejek. Czy naklejki z numerem rejestracyjnym można nie naklejać wcale? Do 4 września 2022 roku to oznacza wykroczenie. A to jest obwarowane karą polegającą na odebraniu dowodu rejestracyjnego.