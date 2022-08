Samochód uderzył w motocyklistę. Groźny wypadek niedaleko Białowieży

Na skrzyżowaniu z drogą, która prowadzi do miejscowości Budy doszło do poważnego wypadku. Kierowca Mitsubishi jadący z od strony Hajnówki nie ustąpił pierwszeństw przejazdy motocykliście, który podążał z Białowieży. Doszło do bardzo poważnego wypadku.

Podlaska policja przyjęła kilka minut przed godziną 13 zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 689 pomiędzy Hajnówką i Białowieżą. Chodziło o skrzyżowanie z drogą prowadzącą do miejscowości Budy.

Policjanci ustalili na miejscu, że 21-letni kierowca Mitsubishi jadący od strony Hajnówki podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo od strony Białowieży 46-letniemu motocykliście. Funkcjonariusze przebadali obu kierowców alkomatem - byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku przez kilka godzin odbywał się wahadłowo. Motocyklista trafił do szpitala. Jego dalsze losy są nieznane.

Kierowca, który spowodował to zdarzenie otrzymał surowy mandat. Od 1 stycznia 2022 roku podstawowa stawka wzrosła do 1000 zł. Tę kwestię reguluje art. 86 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń. Do tego dochodzi jeszcze tzw. zbieg zdarzeń. Kierowca dostaje karę za spowodowywanie zagrożenia oraz wykroczenie stanowiące znamię zagrożenia. W tym przypadku dochodzi jeszcze 300 złotych za wymuszenie pierwszeństwa.