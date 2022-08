Kto by przypuszczał? Wielki popyt na klasyczne Land Cruisery z serii 70 dużym problemem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Chociaż Land Cruiser serii 70 istnieje już od 1984 r., to nadal cieszy się dużą popularnością. Głównymi jego zaletami jest wytrzymałość i względna prostota wykonania w porównaniu z dzisiejszymi SUV-ami. Jednak popyt na samochód terenowy, a także problemy produkcyjne, skłoniły Toyota Australia do zaprzestania przyjmowania nowych zamówień.

Otóż to. Branża w dalszym ciągu ma problemy z materiałami do budowy pojazdów, przez co produkują ich mniej, a lista się wydłuża oczekujących. W Australii zainteresowanie tym modelem bije historyczne rekordy.

Toyota buduje Land Cruisery 70 w Japonii i uważa się, że jest to jeden z pojazdów najbardziej dotkniętych przez trwające niedobory półprzewodników, które nadal nękają branżę. Nie są w stanie szybciej produkować pojazdów, przez co wcześniej wspomniana decyzja o zaprzestaniu przyjmowania zamówień. Zapewniono jednak, że dilerzy będą w ciągłym kontakcie z klientami, którzy już zamówili pojazdy i na nie czekają.

Land Cruiser 70 pozostaje tak popularny w Australii, że zaledwie kilka miesięcy temu Toyota ogłosiła szereg ulepszeń, w tym wyposażenie go w autonomiczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów. Toyota zwiększyła również ładowność pojazdu. W 2021 roku w całym kraju sprzedano około 13.900 modeli Land Cruisera 70.

Nie jest pewne, jak długo będą musiały czekać osoby z zamówieniem Land Cruisera 70. Jeden z dilerów stwierdził nawet, że czas oczekiwania wydłuży się od trzech do czterech lat. Toyota odrzuciła to stwierdzenie.