Droga ekspresowa S8. Zmiana lokalizacji węzła Ostrów Mazowiecka Północ

Na początku tego roku zamknięte zostały łącznice węzła Ostrów Mazowiecka Północ od strony Białegostoku. Teraz zamknięte zostaną również łącznice węzła od strony Warszawy. W tym miejscu, po zakończeniu wszystkich prac, nie będzie już bezpośredniego wjazdu z S8 na drogi wojewódzkie.

Jak podaje GDDKiA, do czasu zakończenia budowy, ruch lokalny obsługiwać będzie węzeł Ostrów Mazowiecka Południe (ul. Różańska). Dla ruchu tranzytowego zalecane są objazdy przez Różan do Ostrołęki (drogami DK60 i DK61) i przez Zambrów do Łomży (drogami S8 i DK63).

Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do ukończenia prac na odcinku S61 i uruchomienia nowego węzła Ostrów Mazowiecka Północ.

Inwestycja nabiera finalnych kształtów

Budowa odcinka S61 Podborze - Śniadowo wiąże się z likwidacją dwóch funkcjonujących obecnie węzłów na S8 z drogami lokalnymi (wojewódzką i powiatową) i budową pomiędzy nimi jednego, większego węzła dwóch dróg ekspresowych (S8 i S61) umożliwiającego także dojazd z dróg innych kategorii.

Węzeł przejmie nazwę likwidowanego obecnie węzła Ostrów Mazowiecka Północ i oprócz połączenia dwóch dróg ekspresowych umożliwi również dojazd do Ostrowi Mazowieckiej i okolicznych miejscowości. Sąsiedni węzeł Podborze na S8 zostanie zlikwidowany.

Wraz z rosnącym zaawansowaniem robót (obecnie ponad 30 proc.) nabierają kształtu docelowe rozwiązania projektowe. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie likwidacja obecnego węzła Ostrów Mazowiecka Północ.

Praca wre

Zmiana lokalizacji węzła umożliwi wjazd z drogi wojewódzkiej nr 627 na drogi S8 i S61. W budowie jest także ponad 3,5 km drogi wojewódzkiej nr 627 od drogi wojewódzkiej w rejonie miejscowości Stok do węzła Komorowo na drodze S61.

Ponadto na odcinku S61 Podborze - Śniadowo trwają prace ziemne. Powstają nasypy, wykopy, zbiorniki, a w ramach robót drogowych wykonywane są pierwsze warstwy mrozochronne na przebudowywanym i poszerzanym fragmencie S8.

Na obiektach inżynierskich trwają prace przy fundamentach oraz betonowanie elementów obiektów mostowych. Przebudowywane są kolizje z sieciami. W prace zaangażowane jest ponad 340 osób i ponad 230 jednostek różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

Jak będzie wyglądać nowa trasa?

Budowany fragment drogi S8 i S61 będzie miał nawierzchnię asfaltową i będzie przystosowany do najcięższego ruchu (kategoria KR7, nacisk na oś 11,5 t). W ramach umowy powstaną dwie jezdnie S61, po dwa pasy ruchu każda, do tego pas awaryjny i 5-metrowy pas rozdziału.

Nowy węzeł Ostrów Mazowiecka Północ to skrzyżowanie drogi ekspresowej S8 z drogą ekspresową S61. Będzie to węzeł typu WA "koniczyna" z elementami łącznic bezpośrednich. Droga ekspresowa S8 docelowo będzie przebiegać dołem, pod drogą ekspresową S61.

Oprócz węzła Ostrów Mazowiecka Północ, powstanie jeszcze węzeł Komorowo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 677 (Ostrów Mazowiecka - Łomża).

Przewidziano również rezerwę terenu pod dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Sulęcin Wschód i Zachód.