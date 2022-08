Miało być 345 km, a jest tylko 61 km nowych dróg. Większość zostanie oddana po wakacjach

Jeszcze w trakcie wakacji kierowcy będą mogli skorzystać z 45-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 od węzła Nowe Marzy - Świecie Południe - Bydgoszcz Północ. To bardzo ważny odcinek drogi dla ruchu turystycznego. Wrocław, Poznań i Bydgoszcz zyskają ekspresowe połączenie z autostradą prowadzącą do Trójmiasta.

Jeszcze przed końcem wakacji zostanie oddany do użytku 7-kilometrowy odcinek drogi S7 pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko i Lesznowola. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 23 kilometry drogi ekspresowej S6 od Szczuczyna do węzła Ełk Południe. I to by było na tyle.

Większość zapowiadanych odcinków trafi do użytku dopiero jesienią. Na ten okres zaplanowano otwarcie południowego wyjazdy z Warszawy w ramach trasy S7 z odcinkiem Lesznowola - Tarczyn. Ta droga prowadzi ze stolicy w kierunku granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

Na ostatni kwartał tego roku zaplanowano oddanie do użytku drogi S7 z tunelem na zakopiance, a także ostatni fragment A1 (Piotrków Trybunalski - Kamieńsk). Początkowo ruch będzie realizowany całą szerokością jezdni, ale z ograniczeniami prędkości. Wszystko dlatego, że ten odcinek będzie w dalszym ciągu placem budowy. GDDKiA poinformowała, że ograniczenia znikną dopiero wiosną przyszłego roku.

Polska w wielkiej budowie. Powstaje ponad 1400 km nowych dróg

W połowie sierpnia na odcinku pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem będzie można poruszać się bez ograniczenia prędkości. Jeszcze w tym samym miesiącu zostaną uruchomione MOP-y: w Stobiecku Szlacheckim (Wschód i Zachód) oraz w Słostowicach (po wschodniej stronie autostrady).

Początkowo znajdzie się tam jedynie parking z miejscami do odpoczynku i toalety. Docelowo planowane jest podwyższenie kategorii w tych miejscach. Wyłoniony dzierżawca będzie musiał zbudować stację paliw i gastronomię w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy.

Z kolei na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk zaplanowano budowę czterech MOP-ów. W kierunku Katowic: Kargał Las (kategoria II), Wola Krzysztoporska (kategoria III) i Danielów (kategoria II). Natomiast w kierunku Łodzi: Siomki (kategoria II).

Spośród planowanych w tym roku inwestycji drogowych zakładających oddanie do użytku 345 kilometrów dróg szybkiego ruchu, na razie udało się włączyć zaledwie 61 kilometrów. Na liście odcinków oddanych do użytku do końca lipca można jeszcze zaliczyć dwa odcinki S19 o długości ok. 28 kilometrów, odcinek S14 (Łódź Lublinek – Aleksandrów Łódzki), a także kawałek trasy S7 Napierki-Mława.