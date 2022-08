Odcinkowe pomiary prędkości na autostradach i ekspresówkach już w 2023 roku. Znamy lokalizację

Rozbudowę i wymianę starych fotoradarów na nowe zapowiadano już dawno, ale dopiero teraz wypłynęło trochę szczegółów. Dziennik.pl poinformował właśnie, że nowe lokalizacje obejmą m.in. autostrady oraz drogi ekspresowe, gdzie takie rozwiązania były do tej pory prawdziwą rzadkością.

Do tej pory na drogach pojawiło się już 26 nowych fotoradarów, ale docelowo przy drogach ma stanąć blisko 350 urządzeń dyscyplinujących kierowców, nie tylko fotoradarów. Wszystkie mają pojawić się na polskich drogach do końca 2023 roku. Oto pełna lista systemów, które niebawem zaczną działać w Polsce:

39 nowych lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości;

30 systemów rejestracji przejazdu na czerwonym świetle;

5 urządzeń rejestrujących na przejazdach kolejowych;

247 nowych fotoradarów zastępujących stare urządzenia;

26 fotoradarów w nowych lokalizacjach (już działają).

Gdzie pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości?

Sieć polskich fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości (OPP) to nie tylko skuteczne narzędzie do powstrzymywania zapędów kierowców, lecz także potężna maszynka do zarabiania pieniędzy. Z danych, które uzyskał GITD, wynika, że w tylko w pierwszym półroczu 2022 roku system zarządzany przez CANARD odnotował ponad pół miliona przypadków przekroczenia prędkości. Z tego blisko 95 tys. kierowców przyłapały odcinkowe pomiary prędkości, a 387 tys. sfotografowały fotoradary. Te proporcje już niebawem ulegną zmianie, bo, jak już wspomnieliśmy, na polskich drogach powstanie 39. nowych OPP.

Według informacji na liście lokalizacji znalazły się wszystkie kategorie dróg: autostrady A1, A2 i A4, drogi ekspresowe S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, trzy powiatowe i jedna droga gminna. Z danych GITD wynika, że łącznie w ten sposób będzie patrolowanych ok. 200 km nowych tras.

Wytypowane są już także miejsca, gdzie staną – wskazali je eksperci z Instytutu Transportu Samochodowego – ale wiadomo też, że zanim zostaną ostatecznie potwierdzone, wykonawca, czyli olsztyńska spółka Sprint, wykona własną kontrolę techniczną wytypowanych miejsc.

– Po zakończeniu tych prac zostaną podjęte ostateczne decyzje co do wcześniej wytypowanych lokalizacji, a wykonawcy będą mogli przystąpić do prac instalacyjnych – poinformowała dziennik.pl Monika Niżniak, rzeczniczka GITD.

Gdzie zaplanowano odcinkowy pomiar prędkości?

Wspomniane 39 OPP rozmieszczone będą w 13 województwach. Po pięć w województwie łódzkim i podkarpackim, po cztery w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, trzy w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po dwa na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim, a jeden stanie na terenie województwa opolskiego.

Pełna lista nowych Odcinkowych pomiarów prędkości (lokalizacje wytypowane przez ITS):

Mazowieckie – Kanie-Otrębusy (droga 719)

Mazowieckie – Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki (droga 579)

Mazowieckie – Mszczonów obwodnica miasta (droga 50)

Mazowieckie – Białobrzegi obwodnica miasta (S7)

Łódzkie – Pomorzany / Bociany (A1)

Łódzkie – Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. bramka Viatoll (S14)

Łódzkie – Łódź Chocianowicka - Łaskowice (droga 1120E)

Łódzkie – Bychlew 6 – Jadwinin 16A (droga 485)

Łódzkie – Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A (droga 70)

Podkarpackie – Nosówka (droga 1391)

Podkarpackie – Dukla Trakt Węgierski (droga 19)

Podkarpackie – Nowa Dęba ul. Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 (droga 9)

Podkarpackie – Gniewczyna ul. Łańcucka - Gniewczyna ul. Tryniecka (droga 835)

Podkarpackie – Nisko ul. Sandomierska(droga 77)

Dolnośląskie – Bierzów – Przylesie (droga 403)

Dolnośląskie – Kostomłoty - Kąty Wrocławskie (A4_

Dolnośląskie – Wrocław Al. Jana III Sobieskiego

Zachodniopomorskie – Piecnik – Nieradz (droga 10)

Zachodniopomorskie – Łubianka - Brynka (droga 151)

Lubuskie – Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 (droga 27)

Lubuskie – Sudoł - Radomia (droga 32)

Lubuskie – Motylewo – Łupowo (droga 132)

Lubuskie – Chełmsko -Przytocznia (skrzyżowanie na Rokitno) (droga 24)

Małopolskie – Węzeł Balice - Węzeł Rudno (A4)

Małopolskie – Kęty ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz (A1)

Śląskie – Katowice Trasa Renców 28 (droga 902)

Śląskie – Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) (droga 929)

Śląskie – Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego (droga 88)

Śląskie – Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego (droga 88)

Opolskie – Kietlice – Kilisino (droga 416)

Wielkopolskie – Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica (S11)

Wielkopolskie – Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary (A2)

Lubelskie – Hrubieszów wjazd do miejscowości – od 46 km do 50 km (droga 844)

Lubelskie – miejscowość Gołąb (droga 801)

Kujawsko-pomorskie – Rogoźno Zamek – Kłódka (droga 16)

Kujawsko-pomorskie – Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek (A1)

Kujawsko-pomorskie – Rycerzewo (droga 251)

Pomorskie – Peplin - Swarożyn (A1)

Pomorskie – Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 (droga 211).

Dane: dziennik.pl