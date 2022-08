Spalinowe bryki zamienili na elektryki. Anna Dereszowska i Maciej Zakościelny mają nowe auta

Anna Dereszowska i Maciej Zakościelny to ambasadorzy marki Renault. Aktorzy filmowi, serialowi oraz teatralni, będą mieli teraz okazję samodzielnie przekonać się, jak wygląda codzienne życie z samochodem elektrycznym. Do tej pory jeździli samochodami marki Renault napędzanymi tradycyjnymi silnikami spalinowymi lub hybrydami.

REKLAMA

Renault Megane E-Tech to nieco wyżej zawieszone nad ziemią auto z nadwoziem hatchback, wyposażone w szereg nowoczesnych technologii – zarówno tych wspomagających prowadzenie, jak i zapewniających łączność ze światem oraz rozrywkę.

Liczne elementy we wnętrzu samochodu, takie jak deska rozdzielcza, środkowa konsola, zagłówki czy wykładziny podłogowe, są wykonane z użyciem tworzyw pochodzących z odzysku. W samochodzie jest średnio około 28 kg tworzyw z recyklingu. Auto zaprojektowano też z myślą o „kolejnym życiu" - materiały i metale wchodzące w skład jego akumulatorów posłużą w przyszłości do produkcji nowych akumulatorów.

Opinie Moto.pl: Renault Megane E-Tech to dowód, że warto zachować umiar

Renault Megane E-Tech napędzane jest przez jednostkę elektryczną, która występuje w dwóch wersjach mocy. Podstawowa generuje 96 kW (130 KM) i 250 Nm, a mocniejsza 160 kW (218 KM) i 300 Nm, dzięki której hatchback od 0 do 100 km/h rozpędza się w czasie 7,4 sekundy. W pojeździe zastosowano akumulatory litowo-jonowe o dwóch poziomach mocy. Podstawowy 40 kWh gwarantuje zasięg do 300 km, a mocniejszy 60 kWh umożliwia przejechanie do 450 km (cykl pomiarowy WLTP).

Bardzo zwracam uwagę na to, by mój tryb życia był możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska. Nie inaczej jest w przypadku wyboru samochodu. Oprócz braku emisji spalin i dwutlenku węgla podczas jazdy zaletą elektrycznego auta jest niezwykle cicha praca silnika. W Megane E-Tech elektrycznym wnętrze jest dodatkowo wyciszone, dlatego nawet na autostradzie mogę bez problemu rozmawiać z pasażerami czy słuchać radia

- mówi Anna Dereszowska.

Cenię sobie niezależność, którą daje samochód, ale zależy mi też na tym, by ograniczyć wpływ moich podróży na środowisko naturalne. Myślę, że auto elektryczne jest właśnie takim optymalnym wyborem i jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak komfortowy jest ten środek transportu. Megane E-Tech elektryczny świetnie się prowadzi, ma też wiele technologii, które czynią jazdę niezwykle przyjemną. Lubię słuchać muzyki w samochodzie, dlatego zwróciłem uwagę szczególnie na doskonały system audio marki Harman Kardon. Jestem bardzo ciekaw tej „podróży"

- powiedział Maciej Zakościelny.

Podstawowa wersja Megane E-Tech z akumulatorem 40 kWh o mocy 130 KM kosztuje 161 900 zł. Mocniejsza odmiana 60 kWh o mocy 218 KM to wydatek od 183 900 zł.