Ferrari Portofino M od Novitec. Ma ponad 700 KM mocy

Kabriolet Portofino M to całkiem stylowe auto. I chociaż jest już na rynku od jakiegoś czasu, to Novitec teraz przedstawiło swoją wersję.

Firma podniosła moc auta do 704 KM i 882 Nm momentu obrotowego. To spora poprawa w stosunku do standardowego modelu, który ma 3,9-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, rozwijający 620 KM i moment obrotowy wynoszący 760 Nm.

Zmiany te były możliwe dzięki dodaniu katalizatorów sportowych, a także modułu „plug-and-play" Novitec N-Tronic, który wprowadza nowo zaprogramowane mapy wtrysku, ciśnienia doładowania i kontroli zapłonu do elektronicznego systemu zarządzania silnikiem. Dzięki tym zmianom Portofino M może przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 3,16 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną 325 km/h.

Jeśli to wszystko to dla kogoś za dużo, to firma oferuje również trochę łagodniejszą odmianę. Dysponuje ona mocą 688 KM i 851 Nm momentu obrotowego lub 699 KM i 877 Nm.

Oprócz zmian związanych z silnikiem, Portofino M może być wyposażony w szereg akcesoriów z włókna węglowego, w tym przedni splitter, boczne progi i tylny spoiler. Klienci mogą również zamówić otwory wentylacyjne maski z włókna węglowego i obramowania wlotu powietrza.

Aby uzyskać bardziej sportową sylwetkę, model można wyposażyć w sportowe sprężyny, które zmniejszają prześwit o około 35 mm. Firma połączyła siły z Vossen, aby zaoferować 21- i 22-calowe koła.

Novitec również oferuje swoim klientom szeroką gamę skór i Alcantary, którą można umieścić w kabinie.