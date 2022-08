Bentley w służbie nauki. Continental GT Speed trafi na aukcję

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wszelkie inicjatywy, które wspierają naukę są godne pochwały, nawet jeżeli mogą być jedynie zagrywką PR-ową. Bentley i Fundacja SagerStrong wspólnie stworzyli Continentala GT Speed Convertible w celu sprzedaży go na aukcji. Środki z jego sprzedaży zasilą badania nad rakiem krwi.

Auto jest również wyrazem uznania dla reportera sportowego Craiga Sagera, który znany był z ekstrawaganckich marynarek. Auto jest wielokolorowe jak marynarka dziennikarza, który zmarł na białaczkę w 2016 r.

Przedstawiciel Bentleya zapowiedział, że ich interpretacja jest uhonorowaniem Sargera, jego pogody ducha. Jest to swoisty podpis dziennikarza i jego rodziny.

A jeśli już o podpisach mowa, to na zagłówkach widoczny jest podpis Craiga Sargera, który chociaż w ten sposób mógłby podpisać to auto. Do jego „podpisu" dołączą podpisy znanych sportowców np. Steph Curry, Magic Johnson, Dikembe Mutombo, Jamal Anderson i Clayton Kershaw. Inne nazwiska to Justin Turner, Trea Turner, Dave Roberts, Freddie Freeman i Mookie Betts. Spodziewa się, że tych nazwisk pojawi się więcej, a to ze względu na to, że zanim auto trafi na aukcję na początku przyszłego roku, to najpierw odbędzie tournée, gdzie sportowcy, celebryci i artyści będą mogli się podpisać.

Chociaż jest wątpliwe, aby zwycięski oferent chciał jeździć tym samochodem, Continental GT Speed Convertible wyposażony jest w silnik W12 z podwójnym turbodoładowaniem, który rozwija moc 659 KM i moment obrotowy wynoszący 900 Nm. Jest połączony z ośmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów i standardowym napędem na wszystkie koła. Taka konfiguracja umożliwia rozpędzanie się od 0 do 100 km/h w około 3,6 sekundy, zanim osiągnie prędkość maksymalną wynoszącą 335 km/h.