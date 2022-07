Poważnie przesadził z prędkością. Pędził 142 km/h przez miasto

Funkcjonariusze drogówki w całej Polsce, każdego dnia podczas pełnionej służby reagują na wszelkie przejawy agresywnej jazdy. Mundurowi stale przypominają, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest wciąż m.in. niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu. Tylko odpowiedzialne zachowanie za kierownicą oraz stosowanie się do przepisów prawa może zapewnić bezpieczeństwo.

Policjanci z wrocławskiej grypy Speed, reagujący na wszelkie przypadki agresywnej jazdy, zastosowali ostatnio przewidziane prawem środki wobec pirata drogowego, który grubo przesadził z prędkością w obszarze zabudowanym.

13 tysięcy złotych mandatu i 28 punktów karnych dla motocyklisty. Za co?

Funkcjonariusze patrolując przy użyciu nieoznakowanego radiowozu Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia, zwrócili uwagę na kierującego samochodem osobowym marki Volkswagen. W miejscu, gdzie ograniczenie prędkości wynosi do 50 km/h, pojazd przemieszczał się z szybkością aż 142 km/h. Policjanci natychmiast przerwali jazdę piratowi drogowymi.

Skierowany do kontroli 32-letni kierowca, spotkanie z mundurowymi zakończył mandatem w kwocie 2500 zł oraz przypisaniem do jego indywidualnego konta 10 punktów karnych. Zatrzymano mu również na 3 miesiące prawo jazdy.

Przypominamy. Tylko odpowiedzialne zachowanie za kierownicą oraz stosowanie się do przepisów prawa może zapewnić bezpieczeństwo. Nierespektowanie ograniczeń szybkości to podstawowy błąd popełniany przez zmotoryzowanych. Szczególnie niebezpieczna jest brawurowa jazda w obszarze zabudowanym. Jeśli kierowca zostaje przyłapany na poruszaniu się z prędkością wyższą o ponad 50 km/h, musi liczyć się z wysokim mandatem i przede wszystkim obligatoryjnie zostaną mu zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.