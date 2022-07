Luksusowy jacht przejęty od rosyjskiego oligarchy trafił na aukcję. Szykujcie 75 mln dolarów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wiele się słyszało o zarekwirowaniu wielu posiadłości czy jachtów oligarchów rosyjskich. Niestety większość ma dosyć niejasną sytuację prawną przez co nie można ich sprzedać. Jest jednak jeden superjacht, który już niedługo trafi na aukcję.

Axioma, to wspaniały superjacht o wartości 75 milionów dolarów, dostarczony w 2013 r. i należący dawniej do miliardera Dmitrija Pumpyansky'ego z branży gazowej i stalowej. Jak informuje Boat International zostanie on sprzedany na aukcji 23 sierpnia 2022 r. Sąd Admiralicji wyznaczył termin i ustalił, że statek zmieni właściciela bez zastrzeżeń, w ramach jednodniowej aukcji.

Jednostka została zatrzymana na Gibraltarze pod koniec marca z powodu zaciągniętej pożyczki od J.P. Morgan. Międzynarodowa firma, która zarządza Axiomą, nie spłaciła 12,5 miliona dolarów pożyczki, co zaalarmowało władze, gdy tylko Pumpyansky znalazł się na listach sankcyjnych – i okazało się, że jest właścicielem statku.

Aukcja ma zagwarantować zwrot pożyczki. Szacuje się, że zmiana właściciela nastąpi za o wiele niższą wartość niż ta powyżej.

Axioma jest jednym z niewielu rosyjskich superjachtów, które były oferowane do czarteru, gdy nie były używane przez właściciela. Oferuje zakwaterowanie dla 12 osób i 20 osób załogi. Jacht ma długość 72 metrów i oferuje takie udogodnienia jak: jacuzzi na pokładzie słonecznym, basen, apartament właściciela z prywatnym pokładem, prywatne kino 3D, garaż z zabawkami do aktywności na wodzie oraz liczne strefy wypoczynkowe, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Statek został zbudowany przez stocznię Dunya Shipyard i dostarczony pod nazwą Plac Czerwony. Jakiś czas temu został zmodernizowany.