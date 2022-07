Nowe mandaty za wyprzedzanie 2022 r. Już za moment wejdą takie po 3000 zł

O nowych mandatach w Polsce, ale i innych zmianach dla kierowców, szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Czarną datą w tegorocznym kalendarzu kierowców był 1 stycznia i wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów? Tak, to w dużej mierze prawda. To na fali tej właśnie nowelizacji za nieprawidłowe wyprzedzanie można dziś dostać nawet 1500 zł mandatu. Tyle że drastyczna podwyżka jest dopiero pierwszą z wymyślnych sankcji, które ustawodawca przygotował dla kierowców. Wysokie mandaty wejdą na kolejny poziom już 17 września. To wtedy w życie wejdzie kolejna nowelizacja, która sprawi że użytkownicy dróg w Polsce, ponownie wywieszą czarną flagę.

Jakich wykroczeń dotyczą mandaty dla recydywistów?

No dobrze, ale na czym tak właściwie ma polegać kolejna zmiana? To proste. Chodzi o to, aby kierowcy którzy często popełniają szczególnie rażące wykroczenia, otrzymywali mandat, ale w kwocie podwójnej. Na liście wykroczeń kwalifikujących do kar dla recydywistów zapisać można przekroczenie prędkości o co najmniej 31 km/h, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy właśnie wyprzedzanie w nieprawidłowym miejscu. Kryterium recydywy? Wystarczy już drugie tego typu wykroczenie popełnione przez kierującego w ciągu ostatnich dwóch lat.

Mandaty dla recydywistów, czyli za wyprzedzanie kara razy dwa!

W przypadku wyprzedzania mandatami dla recydywistów objęte są praktycznie wszystkie niedozwolone manewry. Mowa o:

wyprzedzaniu przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniu, na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim, przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi czy na zakazie. W takim przypadku kierowca dostanie 1000 zł mandatu lub przy recydywie 2000 zł mandatu.

wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem. W takim przypadku kara podstawowa wynosi 1500 zł. Recydywista dostanie już 3000 zł.

Propozycja zmiany przepisów. Koniec z wyprzedzaniem po minięciu znaku A-16

W tym punkcie na usta ciśnie się jeszcze jedno pytanie. Czemu mandaty dla recydywistów nie weszły w życie razem z nowym taryfikatorem mandatów? W czystej teorii to byłoby możliwe. W praktyce okazało się niewykonalne i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wymagało zmian w Centralnej Ewidencji Kierowców. Funkcjonariusze musza mieć podgląd wykroczeń popełnionych przez kierującego w ciągu ostatnich dwóch lat. Po drugie aby w CEK widoczne były wykroczenia z dwóch ostatnich lat, konieczna była najpierw nowelizacja taryfikatora punktów karnych i wprowadzenie reguły dwuletniego ich przedawniania. I ta wejdzie w życie właśnie 17 września 2022 roku.

Podwójne mandaty. Czy to dobry sposób na piratów drogowych?

Czy podwójne mandaty dla recydywistów to dobry pomysł? Sankcje i to dotkliwe są bez wątpienia potrzebne. Szczególnie w przypadku tak drastycznych wykroczeń, jak nieprawidłowe wyprzedzanie, przekroczenie dozwolonej prędkości czy nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych. Kluczowe w tym przypadku jest jednak to, aby nie tylko szykować paletę nowych kar. Bo samymi sankcjami bezpieczeństwa na drogach nie poprawimy. Konieczne są też zmiany infrastrukturalne (które dokonują się z roku na rok), ale też i edukacyjne. A tych drugich niestety nie widać na horyzoncie...