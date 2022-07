Turecki youtuber uratował polskiego "Malucha". Niesamowity projekt

Turecki youtuber o ksywce Mekanik Doktoru jest obserwowany przez ponad 20 tys. osób. Do tej pory pokazywał na swoim kanale miniaturki samochodów, ale tym razem postanowił zrobić coś zdecydowanie poważniejszego. Jego najnowszy projekt jest szczególnie bliski sercu polskiej widowni, której na dniach z pewnością będzie u niego przybywać.

Autor kanału postanowił samodzielnie w swoim garażu przywrócić do życia 32-letni wrak Fiata 126p. Maluch był w tragicznym stanie, ale youtuber postanowił doprowadzić go do stanu idealnego. Największą trudnością okazało się zdobycie uszkodzonych części. Dostępność oryginałów czy zamienników nawet w Polsce jest bardzo słaba, a co dopiero w Turcji.

Zobacz wideo

Jak przyznaje autor tej niezwykłej metamorfozy, ostatecznie udało się przywrócić stan samochodu w 99 procentach. 24-minutowa produkcja z procesu odbudowy samochodu jest dostępna na kanale tureckiego mechanika.

Fiat 126p zwany pieszczotliwie Maluchem był produkowany w Polsce w latach 1973-2000 w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej i Tychach. W sumie wyprodukowano ponad 3 mln egzemplarzy tego modelu, a wiele z nich trafiło na eksport do innych komunistycznych krajów. Jest jednym z samochodów, które zmotoryzowały Polskę. W niektórych krajach, np. na Kubie, samochody te cieszą się ogromną popularnością.