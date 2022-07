Huracan powoli odchodzi. Jednak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Powoli wszyscy godzą się z myślą, że Lamborghini Huracan dogorywa, aby zrobić miejsce swojemu następcy, którym będzie hybryda plug-in. Zanim to jednak nastąpi, włoski producent prezentuje pierwszy zwiastun Huracana Sterrato – pierwszego pojazdu, który dostosowany jest do rajdów.

Powyższy zwiastun potwierdza, to co o czym była mowa od dłuższego czasu. Po pierwsze potwierdzono nazwę Sterrato, po drugie teraz wiadomo, że ta odmiana Huracana będzie miała przestylizowane nadwozie.

Sterrato pozostaje wierny konceptowi, z niepomalowanymi przykręcanymi dodatkami błotników, osłonami podwozia, dodatkowymi diodami LED zamontowanymi na przednim zderzaku, relingami dachowymi, lekko przeprojektowanymi wlotami i nowym dyfuzorem. 20-calowe felgi aluminiowe są obute w grube opony, a ulepszone zawieszenie oferuje większy niż zwykle prześwit.

Wszystkie te zmiany umożliwiają zjechać Lamborghini z toru czy z asfaltu i wjechać w tereny bardziej dzikie. Jednak nie przesadzajmy, nie mówimy tutaj o jeździe terenowej. To Lamborghini nadawałoby się do lekkiej jazdy terenowej na szutrowych drogach, o ile właściciel nie przejmuje się zbytnio odpryskami kamieni na lakierze. Oby tylko producent dodał osłony podwozia.

Producent nie podał żadnych szczegółów dotyczących układu napędowego, ale spodziewać się można, że będzie to wolnossący V10 o pojemności 5,2 litra, który pojawi się po raz ostatni. Silnik wytwarza 610 KM w Evo RWD i 640 KM w Evo AWD, Tecnica i STO. Ten ostatni jest bardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Sterrato. Niemal pewny jest napęd na wszystkie koła.

Oczekuje się, że Lamborghini zaprezentuje Sterrato w nadchodzących miesiącach. Możliwe, że stanie się to na targach motoryzacyjnych w Paryżu 2022 w październiku – jeśli firma zdecyduje się dołączyć do wydarzenia.

Sterrato to będzie ostatni Huracan, który ustąpi miejsca następcy, czyli hybrydy plug-in, która pojawi się w 2024 roku.