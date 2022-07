Prawie trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Jego Lamborghini zostało skonfiskowane przez policję

Do incydentu doszło na początku tego miesiąca w okolicach Toronto. Lokalna policja z hrabstwa York zauważyła włoski supersamochód pędzący ulicami miasta z nadmierną prędkością. Podczas pomiaru okazało, że Lamborghini jechało z prędkością 170 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 60 km/h. Na dodatek do wykroczenie zarejestrowano w miejscu, gdzie często dochodzi do wielu kolizji.

Funkcjonariusze nie przedstawili zbyt wielu szczegółów na temat zdarzenia. Potwierdzili tylko, że samochód został „aresztowany" i przewieziony na policyjny parking. Pozostanie tam przez 14 dni, a jego kierowca ma zawieszone prawo jazdy na 30 dni.

Oprócz tego został oskarżony o "kaskaderską" jazdę. W stanie Ontario takie wykroczenie obejmuje jazdę z nadmierną prędkością, wyścigi uliczne, uczestnictwo w nielegalnych zawodach oraz inne niebezpieczne praktyki za kierownicą samochodu.

Kary różnią się w zależności od powagi wykroczenia, ale osoby oskarżone o „kaskaderską" jazdę podlegają grzywnie w wysokości od 2 tys. do 10 tys. dolarów kanadyjskich. Na konto kierowcy trafia automatycznie 6 punktów karnych.

Wielu użytkowników Twittera z Kanady mocno krytykuje wysokość kary, jaką nałożono na kierowcę. Ich zdaniem konsekwencje nie są wystarczająco ostre, a kierowca Lamborghini powinien stracić prawo jazdy na co najmniej rok. Wielu Kanadyjczyków popiera pomysł, żeby wysokość grzywny była uzależniona od dochodów.