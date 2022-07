Wśród wszystkich zarejestrowanych w Europie pojazdów w drugim kwartale bieżącego roku, auta elektryczne miały już 9,9 proc. wszystkich udziałów, hybrydy stanowiły 22,6 proc. rejestracji – w tym samochody hybrydowe plug-in stanowiły 8,7 proc. udziału w rynku, w porównaniu z 8,4 proc. w drugim kwartale 2021 roku, pomimo spadku liczby sprzedanych egzemplarzy.

Wśród 4. kluczowych rynków w regionie największe wzrosty rejestracji aut elektrycznych zanotowano w Hiszpanii i Francji – odpowiednio 22 i 18,6 proc. Z kolei we Włoszech liczba rejestracji spadła o blisko 20 proc., a w Niemczech o 0,5 proc.

Z kolei udział samochodów benzynowych i wysokoprężnych w Unii Europejskiej zmniejszył się z 62,0 proc. w II kwartale 2021 r. do 55,8 proc. w II kwartale br. Udział benzyny w rynku spadł o ponad 3 punkty procentowe, stanowiąc 38,5 proc. całkowitej sprzedaży, podczas gdy udział w rynku oleju napędowego spadł do 17,3 proc. wszystkich rejestracji samochodów osobowych (spadek z 20,2 proc. w tym samym okresie w 2021 r.).

Rośnie udział hybryd, diesle dołują

Mimo ogólnych spadków rejestracji w drugim kwartale 2022 roku (w ujęciu rok do roku), widać wyraźny wzrost udziałów w rynku hybryd, zarówno klasycznych, jak i typu plug-in (ładowanych z zewnętrznego gniazda). Te pierwsze zanotowały wzrost z 19,5 proc. w drugim kwartale 2021 roku do 22,6 proc. w roku 2022. Tym samym po raz pierwszy były popularniejsze od samochodów z silnikami Diesla. Te ostatnie zanotowały z kolei spadek z ponad 20 proc. udziału w unijnym rynku do 17,3 proc., czyli ponad dwukrotnie słabszy wynik, niż aut z silnikami benzynowymi. Jak widać, zbliża się koniec pewnej epoki.

Źródło: ACEA